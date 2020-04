Eine Frau ging am Montagabend in Blankenfelde-Mahlow Gassi mit ihrem Hund. Auf einem Sandweg tauchte plötzlich ein Unbekannter auf, der der 51-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Hund schlug den Angreifer wohl in die Flucht. Dann riss er sich los und lief fort. Die Polizei fahndete vergebens nach dem Fremden. Auch die Suche nach dem Tier blieb ergebnislos.