Rangsdorf

Die Bauarbeiten auf der Nord-Fahrbahn Berliner Ring zwischen dem Schönefelder Kreuz und der Raststätte Fichtenplan werden „etwa 14 Tage früher beendet sein als geplant. Dieser Abschnitt ist definitiv ab Mitte November ausgebessert“, das sagt Autobahnmeister Steve Borau auf MAZ-Nachfrage. Die Bauarbeiten der Süd-Fahrbahn waren Mitte September abgeschlossen.

Die gefühlten vier A-10-Dauerbaustellen für die 11,6 Kilometer zwischen den Abfahrten Genshagen und dem Schönefelder Kreuz sind dann Geschichte. Dieser Abschnitt beider dreistreifigen Fahrbahnen des Berliner Südrings wurde in den zurückliegenden Monaten in vier Bauabschnitten auf Vordermann gebracht, er gehört bundesweit zu den meistbefahrenen Autobahn-Abschnitten.

Nach Monaten mit Bauarbeiten auf de Süd-Fahrbahn des Berliner Rings (A 10) zwischen Genshagen und Schönefelder Kreuz wird zurzeit der zweit Abschnitt von insgesamt 11,6 Kilometern der Nordfahrbahn Richtung Potsdam ausgebessert Quelle: Jutta Abromeit

Borau und seine Kollegen müssen das Instandhalten von 150 Autobahn-Kilometern zwischen der Stadtgrenze Berlin, Mittenwalde und dem Dreieck Nuthetal organisieren. Das heißt: Alles, was an Fahrbahn-Belägen droht, kaputt zu gehen, was an Schutzplanken beschädigt ist, was die Entwässerung stört, was an den Verkehrsleiteinrichtungen defekt ist oder was an den rund 380 Bauwerken wie Brücken, Durchlässen und Lärmschutzwänden kaputt ist, das müssen sie in Ordnung bringen oder das In-Ordnung-Bringen von der Autobahnmeisterei Rangsdorf aus veranlassen. Hinzu kommen die Grünpflege und das Sauberhalten von Rast- und Parkplätzen.

Von Jutta Abromeit