Autofahrer müssen sich auf neue Bauarbeiten auf der A 1o, dem südlichen Berliner Ring, zwischen Königs Wusterhausen und dem Schönefelder Kreuz einstellen. Ab Montag, 6. Juli, wird dort eine Baustelle eingerichtet, wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwoch mitgeteilt hat. Deswegen stehen ab dann nur zwei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung.

Arbeiten am Mittelstreifen der Autobahn

Die Maßnahmen umfassen laut dem Landesbetrieb im Wesentlichen die Erneuerung der Schutzeinrichtung im Mittelstreifen an beiden Richtungsfahrbahnen. Gleichzeitig werden Instandsetzungsmaßnahmen an der Betonfahrbahn sowie an der angrenzenden Entwässerungsrinne vorgenommen. Abschließend wird eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Nur zwei Fahrstreifen stehen zur Verfügung

Während der Baumaßnahme werden in beiden Fahrtrichtungen nur zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen.

In den ersten drei Bauphasen wird wechselweise eine Fahrspur auf die Gegenfahrbahn verlegt, dazu werden Überfahrten über den Mittelstreifen eingerichtet. Zum Schutz der Autofahrer und zur Trennung der Fahrspuren sowie zum Schutz der Arbeiter auf der Baustellen werden transportable Schutzeinrichtungen aufgestellt. Hierfür ist zeitweise sogar eine nur einstreifige Verkehrsführung erforderlich, die jedoch ausschließlich in den Abend- und Nachtstunden zwischen 21 Uhr und 5 Uhr vorgesehen ist.

Bauarbeiten bis 14. November

Die Bauarbeiten sollen bis zum 14. November dauern.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung des Südlichen Berliner Rings sei während der Bauarbeiten ist während der Verkehrsraumeinschränkungen mit Stauerscheinungen zu rechnen. Daher wird für die Dauer der Baumaßnahme eine entsprechende Stauvorwarnung auf beiden Richtungsfahrbahnen eingerichtet.

