Nackel

Autofahrer, die am Sonntag auf der Autobahn 24 unterwegs waren, wunderten sich über einen offensichtlich ausrangierten Krankenwagen, der gegen 23 Uhr über die Autobahn fuhr und dabei immer wieder mal das Blaulicht einschaltete. In dem Krankenwagen saßen zudem Leute in Zivilkleidung. Die Zeugen informierten die Polizei über den dubiosen Krankenwagen, die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

An der Auffahrt Neuruppin verließ der Krankenwagen die Autobahn und fuhr über die Bundesstraße 167 weiter in Richtung B 5, verfolgt von der Polizei. In einer Seitengasse in Wildberg verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen, konnten es aber später in Nackel (Gemeinde Wusterhausen) stoppen.

17-jähriger Fahrer ohne Führerschein

Im Krankenwagen saßen vier Jugendliche aus Blankenfelde-Mahlow (Kreis Teltow-Fläming), sind 16 und 17 Jahre alt, und einige von ihnen waren schon zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Der 17-jährige Fahrer hatte natürlich auch keinen Führerschein, und der Rettungswagen war außer Betrieb gesetzt und mit falschen Kennzeichen versehen, die zu einem anderen Auto gehören.

Der Fahrer hatte noch versucht, der Polizei weiszumachen, er sei 18 Jahre alt und gerade auf einer Überführungsfahrt, kam mit der offensichtlichen Schwindelei aber nicht durch. Die vier Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben, die Krankenwagen wurde von der Polizei sichergestellt.

Von MAZ-online.de