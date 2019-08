Blankenfelde-Mahlow

Der AfD-Landtagskandidat Daniel Freiherr von Lützow mischt mit seinem Wahlkampf im bundesweiten Wirbel um einen gefälschtes Zitat von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) mit. Darauf macht Spahns Parteikollege Robert Trebus aufmerksam, im Wahlkreis 25, Teltow-Fläming III, Konkurrent des AfD-Mannes. Beide wollen am 1.September in Baruth, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf und Zossen die meisten Stimmen bekommen.

Fake-Zitat über Mord an Achtjährigem

Jens Spahn wird nach der Gewalttat vom Montag, bei der am Frankfurter Hauptbahnhof ein Achtjähriger vor einen Zug gestoßen und getötet wurde, mit einem gefälschten Beitrag im Internet attackiert. Darin wird dem Bundesgesundheitsminister neben dessen rundem Foto unterstellt, die tödliche Attacke zu verharmlosen, und die Fälschung wird in Verbindung zu seiner Politik in puncto Masernimpfungen gebracht. Diese Fälschung ist schon in Dutzenden Medien Thema, so auf Tagesthemen online, im DPA-Faktencheck oder auf RTL.de.

Trebus : Von Lützow zieht nur Skandale hinter sich her

Jens Spahn selbst erklärt: „Im Netz kursiert die Fotomontage eines gefälschten Postings mit einem gefälschten Zitat von mir. Der entsetzliche Tod eines Kindes wird so für Stimmungsmache und Fake-News genutzt. Das ist besonders perfide und plump.“ Daniel Freiherr von Lützow hatte diese Fotomontage über seine Social-Media-Accounts verbreitet. Robert Trebus sagte dazu: „Daniel von Lützow habe politisch bisher noch keine inhaltlichen Beiträge geleistet, er zieht bisher nur Skandale hinter sich her. Das macht mir ernsthafte Sorgen.“

Von Lützow : Habe das irgendwo auf Facebook gesehen und rauskopiert

Von Lützow selbst sagte der MAZ am Telefon, er habe diesen Internet-Beitrag nicht zusammengebastelt: „Ich habe ihn irgendwo auf Facebook gesehen und rauskopiert. Das war ein verifizierter Account.“ Als er den Fake erkannte, habe er das Bild gelöscht und den Text geändert, so der Landtagskandidat. „Dann sieht man, das ich meinen Fehler erkannt habe, das ist dann für jeden sichtbar“, betonte der AfD-Politiker. Für Trebus ist die Sache damit aber nicht ausgestanden: „Das war definitiv keine weitergeleitete Nachricht, die war von ihm auf Twitter zusammengefügt und auf Facebook kopiert, das ist eindeutig erkennbar“, so der CDU-Landtagskandidat. „Entscheidend ist, dass er die falsche Nachricht veröffentlicht und kommentiert. Das erweckt den Eindruck von Echtheit. So werden Menschen aber aufgehetzt.“

Fake-Tweet zu lang

Zu erkennen ist die Fälschung auch daran, dass der vermeintliche Spahn-Tweet rund 1000 Zeichen hat. Die Nachrichten auf Twitter dürfen aber maximal 280 Zeichen lang sein.

Bisher hat Minister Jens Spahn keine Anzeige erstattet, hieß es auf MAZ-Nachfrage von der Pressestelle des Bundesgesundheitsministeriums.

Von Jutta Abromeit