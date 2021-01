Dahlewitz

200 Kilometer am Tag von A nach B, oft ab vier Uhr früh oder bis in den späten Abend: Paul Cirilescu- Sonnenschein (32) manövriert seinen Gelenkbus durch oft enge Straßen des nördlichen Landkreises und sorgt so dafür, dass der öffentliche Nahverkehr auch in Corona-Zeiten funktioniert.

Paul Cirilescu-Sonnenschein Quelle: Udo Böhlefeld

Seit mehr als zwei Jahren fährt Paul Sonnenschein, wie er im Unternehmen kurz genannt wird, mit seinem Bus Strecken zwischen Dahlewitz und Ludwigsfelde. „Meine Strecken liegen überall da, wo ich mit meinem Gelenkbus durchkomme“, sagt der Vater einer vierjährigen Tochter. Das Dahlewitzer Industriegebiet, Rolls-Royce, die meisten Straßen zwischen Zossen und Ludwigsfelde sind sein Revier.

Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) ist für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr im Kreisgebiet zuständig. Der Linien- und Schülerverkehr hat seine Ausgangspunkte an den fünf Standorten Baruth/Mark und Luckenwalde, Dahlewitz und Ludwigsfelde sowie Jüterbog. Die Stadtbuslinien in Luckenwalde, Ludwigsfelde und Jüterbog und der Ortsverkehr in Blankenfelde-Mahlow gehören dabei ebenfalls zum Aufgabengebiet der VTF.

Auch die vierjährige Tochter hat Corona bereits voll auf dem Schirm. „Wenn wir gemeinsam einkaufen gehen, setzt sie selbst auch ihre kleine Maske auf“, sagt Vater Paul. „Und sie wartet natürlich darauf, dass Corona irgendwann vorbei ist. Papa, sagt sie dann, Papa, wenn das vorbei ist, können wir endlich wieder zusammen in den Zoo gehen.“ Auf solche Ausflüge freut sich der Gelenkbusfahrer auch bereits.

Gut geschützt durch Plexiglas

Wie geht es ihm damit, in der pandemischen Situation immer exponiert, immer vorne im Bus zu sitzen? Täglich gehen hunderte Fahrgäste an ihm vorbei, zeigen ihren Fahrausweis oder müssen noch eine Fahrkarte bei ihm lösen. Da ist Abstand halten nicht immer ganz leicht. Doch Paul winkt ab. „Wir sind ja durch die Plexiglasscheiben in den Bussen recht gut geschützt“, sagt er. „Und wir müssen ja dort vorne die Fahrkarten kontrollieren und auch schonmal neue Fahrkarten herausgeben.“ Anders als etwa in Berlin oder in Nachbarlandkreisen gibt es Fahrkartenautomaten nur an wenigen Bahnhöfen. In den VTF-Bussen gibt es darüber hinaus gar keine Automaten.

Gleich zu Beginn der Pandemie im März/April vergangenen Jahres waren die Vordereinstiege der Busse gesperrt, damit sich die Fahrer, die kostbarsten Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen, nicht mit dem Virus anstecken. Seitdem die Fahrersitze mit Schutzscheiben vom Einstiegsbereich abgetrennt sind, die Fahrerinnen und Fahrer zudem Maske an Haltestellen und in Pausen tragen,ist der Einstieg und das Lösen von Fahrkarten vorne im Bus wieder möglich.

Angst hab ich nicht

Trotzdem: Hat man nicht doch manchmal ein mulmiges Gefühl? Man hat ja auch Verantwortung. Für die vielen Fahrgäste und natürlich auch für die eigene Familie. „Manchmal denkt man schon darüber nach, was passieren könnte“, sagt Cirilescu- Sonnenschein. „Aber nein, ein mulmiges Gefühl oder gar Angst habe ich nicht.“ Die weitaus meisten der VTF-Fahrgäste schätzt er auch als besonnen ein. „Ganz selten mal trägt ein Fahrgast seine Maske unter dem Kinn statt über Mund und Nase. Da reicht dann in der Regel schon ein strenger Blick“, sagt er. Wirklichen Ärger mit Maskenverweigerern hat er in dem knappen Jahr seit Beginn der Pandemie noch mit niemandem gehabt. „Im Zweifel“, so sagt er, „hätte ich aber auch kein Problem damit, die Polizei zu Hilfe zu rufen.“

Ein wenig turbulent geht es dennoch zuweilen im Schülerverkehr zu. Oder wenn mehrere Jugendliche gemeinsam den Bus entern. „Die setzen sich dann gerne nach hinten, ziehen ihre Masken herunter und sind dann ziemlich laut.“ Doch auch diese Situationen hat Cirilescu- Sonnenschein bislang fest im Griff. „Man muss sie zwar oft mehrfach ansprechen“, sagt er. „Aber im Normalfall reagieren die dann auch.“

Wie sollen die zur Arbeit kommen?

Momentan sind die Busse im Schülerverkehr ja auch bei weitem nicht so voll, wie zu normalen Zeiten. „Mittags hab ich oft nur zwei Hortkinder, die in Dahlewitz in die Notbetreuung gehen.“ Früh zu Schichtbeginn oder später zum Schichtwechsel sind die Busse in Dahlewitz aber relativ normal gefüllt. Deshalb kann er sich auch gar nicht vorstellen, dass der Nahverkehr zur Abwehr von Corona völlig eingestellt werden soll. „Wie sollen die denn alle zur Arbeit kommen?“

Auch wenn der Impfstart noch holprig ist, Paul Sonnenschein hofft darauf, dass es Zug um Zug im Laufe des Jahres besser wird. Und wenn die Beschränkungen endlich aufgehoben werden, dann freut er sich, „dass man wieder ein normales Leben leben kann. Und dann geh ich mit meiner Tochter Lorena endlich in den Zoo.“

