Teltow-Fläming

Drohbriefe, Hasskommentare, Beleidigungs-E-Mails: Ärztinnen und Ärzte sehen sich seit der Corona-Pandemie verstärkt einer Vielzahl von Anfeindungen ausgesetzt. Vor allem seit die Impfkampagnen angefangen haben, steigen die Beleidigungen und Bedrohungen stark an, berichten Praxen aus der Region.

Lesen Sie auch: Kommentar: Gebt Hass und Hetze gegen Arztpraxen keine Chance

Das Ärztehaus Großbeeren hat sich von Anfang an darum bemüht, die Impfungen so schnell wie möglich unter die Leute zu bringen. In ihren Praxen in Großbeeren und Ludwigsfelde hatte das Ärzteteam bereits im März bei der Pilotphase für das Impfen in Hausarztpraxen mitgemacht, als mobile Impfteams besuchten sie schon im Januar 2021 Seniorenheime. Im November startete das Team dann groß angelegte Impf-Aktionen im Gemeindesaal von Großbeeren. Mehrere Tausend Impfdosen brachten die Ärzte so an den Adventwochenenden unter die Menschen – und warben dafür auch auf Facebook.

Arzt Christian Schäfer aus Großbeeren Quelle: Lisa Neugebauer

Vor allem dort werde die Praxis immer wieder verbal angegriffen, sagt jetzt Hausarzt Christian Schäfer. „Uns wird Geldmacherei vorgeworfen, wir würden uns bereichern und so weiter. Es sind massive Bedrohungen.“ Und die machen nicht im Internet Halt. Schäfer berichtet von Zetteln, die dem Ärzte-Team an die Praxistür geklebt werden. „Mit anwaltlichen Schreiben von irgendwelchen obskuren Anwaltskanzleien, die uns alles mögliche vorwerfen und uns mit Gefängnis bis zu zehn Jahren drohen, wenn wir weiter impfen“, so Schäfer. „Wir sehen uns dem ausgesetzt und bringen das auch zur Anzeige. Aber wir können ansonsten leider relativ wenig dagegen machen.“

Lesen Sie auch:

Ärzte bekommen anwaltliche Schreiben mit Mahnungen

So massiven Anfeindungen, wie sie das Großbeerener Ärztehaus vor allem durch ihre starke Präsenz im Internet abbekommt, sind nicht alle Arztpraxen der Region ausgesetzt. Aber eines kennen viele Ärztinnen und Ärzte, die gegen Corona impfen: scheinbar anwaltliche Schreiben, die mit Klagen und Abmahnungen drohen. Davon berichtet zum Beispiel Heike Warda, Kinderärztin in Blankenfelde-Mahlow. Mehrere gut 20-Seiten-dicke Schreiben einer Anwältin aus Süddeutschland habe sie bekommen – „die meisten landen ungeöffnet im Müll“, sagt Warda. Den ersten Brief habe sie aber natürlich geöffnet und sei „ganz schön geschockt“ gewesen. „Die Schreiben sind schon bösartig“, sagt die Kinderärztin. Körperverletzung werde ihr darin unter anderem vorgeworfen und die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. „Es wird sogar auf die Nürnberger Prozesse Bezug genommen“, sagt Warda.

Der Pieks tut etwas weh: Kinderärztin Heike Warda (re.) impft die 13-jährige Aurely zum zweiten Mal gegen das Coronavirus. Quelle: Lisa Neugebauer

Solche absurden Verknüpfungen kennt auch die Rangsdorfer Kinderärztin Michaela Albrecht. Auch sie habe bereits vier- oder fünfmal anonyme Post von Anwälten bekommen, die sie bedrohen. „Wer das macht, gibt sich wirklich Mühe, Nachweise für die absurden Theorien zu finden“, sagt sie. In den Schreiben würden teilweise Studien aufgeführt und auf Artikel verwiesen – allerdings mit fragwürdigen Quellen. Die meisten „dubiosen und offiziell erscheinenden“ Schreiben würden die auf die Rechtswidrigkeit der Corona-Impfungen abzielen, sagt Albrecht. Die meisten Schreiben habe sie ungelesen weggeschmissen. Nur einmal habe sie einen Schreck bekommen: Da titelte das Papier mit „Haftungsbeschluss“. Das habe sie dann an die Rechtsabteilung der Kassenärztlichen Vereinigung weitergeleitet.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Persönliche Anfeindungen habe aber keine der Ärztinnen erlebt. „Ich überrede niemanden“, sagt Heike Warda. Wer sich bei ihr impfen lasse, würde das auch wollen. „Es wird zu wenig über die berichtet, die damit sehr zufrieden sind“, sagt die Ärztin. „Das ist der überwiegende Teil, aber von denen hört man natürlich nichts.“

Krankenhaus diskutiert mit Maskenverweigerern

Burkhard Schult, Chefarzt des Evangelischen Krankenhauses, hat persönliche Anfeindungen bezüglich des Impfens noch nicht erlebt. „Wir als Krankenhaus sind zum Glück davon verschont geblieben“ sagte er im MAZ-Gespräch im Dezember. Allerdings: „Es gab aber einige schwierige Situationen mit unfreundlichen Kommentaren im Empfangsbereich, beispielsweise bezüglich der Zugangsregulierung – oder der Frage, ob ein Maske getragen werden müsse.“ Schult berichtet, wie er dort einmal mit einem Mann in ein „schwieriges Gespräch“ geraten sei. Nach der Aufforderung, einen Mund-Nasenschutz aufzusetzen, habe dieser ihm erzählen wollen, dass es kein Corona gebe.

Dass es jedoch auch immer wieder zu Anfeindungen kommt, hat auch Schult mitbekommen – und findet klare Worte: „Bei aller Toleranz muss ich sagen, wenn Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich täglich der Pandemie entgegenstellen, persönlich angegriffen oder bedroht werden, ist mein persönliches Verständnis am Ende.“ Er fordert Rückendeckung aus der Gesellschaft: „Diese Menschen benötigen die moralische Unterstützung der breiten Öffentlichkeit und gegebenenfalls Schutz von staatlicher Seite.“

Von Johanna Apel und Lisa Neugebauer