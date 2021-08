Rangsdorf

Nach einem Jahr Zwangspause eröffneten die Bürgermeister Klaus Rocher (FDP, Rangsdorf), Michael Schwuchow (SPD, Blankenfelde-Mahlow) und Tobias Borstel (SPD. Großbeeren) am Freitagmorgen die gemeinsame Ausbildungsmesse der drei Gemeinden in der Ladenstraße im Rangsdorfer Südring Center. Ein erstes Fazit: „Bei allen Ausstellern zieht sich das durch: Sie klagen über den Fachkräftemangel“, sagten die Bürgermeister im Wechsel und mit unterschiedlichen Worten. Inhaltlich trifft es indes den Nagel auf den Kopf.

Aus dem Stand etwa kann die Handwerkskammer in Potsdam noch 400 Ausbildungsstellen in ihrem Bereich nennen, die bislang unbesetzt sind. Deshalb gilt: Wer noch einen Platz in einem handwerklichen Ausbildungsberuf sucht, kann sich in den nächsten Wochen noch an die Handwerkskammer wenden. Der Beginn des Ausbildungsjahres wird im Handwerk in diesem Jahr flexibler als sonst behandelt.

Last-Minute-Bewerbung möglich

Nicht mehr viel Zeit hat indes, wer sich noch um einen Ausbildungsplatz im aktuellen Jahr bei der Bundespolizei bewerben möchte. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August, die Ausbildung beginnt zum 1. Dezember. Standorte hat die Bundespolizei im ganzen Bundesgebiet, so kann man schon während der Ausbildung in den verschiedensten Regionen arbeiten. Der nächst gelegene Ausbildungsstandort ist Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, rund zweieinhalb Stunden Autofahrt über die B 96 entfernt.

Bei fast allen anderen Ausstellern hat das Ausbildungsjahr 2021/22 bereits begonnen, Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Die Mercedes Benz GmbH oder das Triebwerkswartungsunternehmen MTU aus Ludwigsfelde: Auszubildende verschiedenster Fachrichtungen informieren über ihre Berufe. In diesem Jahr aber ist der Bedarf an Auszubildenden in den großen und bekannten Unternehmen der Region weitestgehend gesättigt.

Zahlreiche Ausbildungsangebote macht die BUG Verkehrsbau aus Berlin. Quelle: Udo Böhlefeld

Hilfe durch die Jugendberufsagentur

Wer es dennoch versuchen möchte, den empfängt und berät die Jugendberufsagentur mit einem großen Informations- und Beratungsagentur in der Ausstellung. Insgesamt musste das Center-Management des Südring Centers die Zahl der Aussteller in diesem Jahr etwas reduzieren, sagt Norbert Sieg, der Center-Manager. „Wir konnten nur so die notwendigen Abstände einhalten.“

Aber wie unisono alle Aussteller und Bürgermeister der drei Gemeinden sagen: Alle seien froh, dass man die Messe in diesem Jahr wieder ausrichten könne, wenn auch unter Einhaltung der notwendigen Hygienevorschriften. Zum 14. mal findet die Messe im Südring Center in diesem Jahr statt.

Zahlreiche Berufe

Die Auswahl der Berufe, über die man sich noch an Ort und Stelle bis Samstagnachmittag um 16 Uhr informieren kann, ist vielfältig. Sie reicht von der Polizei im Landes- oder Bundesdienst über die Bundeswehr, die Logistiksparte, Handel und Handwerk, Sozial- und Pflegeberufe bis hin zum Elektroniker und Tiefbauer. Natürlich sind auch die veranstaltenden Gemeinden mit ihrem Beratungs- und Informationsangebot über Ausbildung in ihren Bereichen vertreten. Am Großbeerener Stand etwa angekündigt mit: „Hier geht was.“

Wer sich vor seinem Besuch der Ausbildungsmesse bereits vorab ein Bild über die dort vertretenen Unternehmen machen möchte, findet eine Liste der Aussteller im Internet unter www.ausbildungsmesse-tf.de. Die konkret auf der diesjährigen Messe angebotenen Berufe sind unter dem Stichwort Berufe zu finden.

Von Udo Böhlefeld