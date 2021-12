Blankenfelde-Mahlow

Sebastian Langer ist einer der besten Auszubildenden seines Fachs. Der Kraftfahrzeugmechatroniker ist Brandenburgs diesjähriger Landessieger und Zweitplatzierter beim bundesweiten „Praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend“. Bei dem Wettbewerb treten jährlich Absolventinnen und Absolventen einer handwerklichen Berufsausbildung in ihrem jeweiligen Gewerk gegeneinander an und müssen zeigen, was sie gelernt haben. Der jeweils Beste auf Landesebene wird zum Bundeswettbewerb eingeladen, dessen Sieger im Dezember feststeht.

Auszubildende müssen wissen schnell abrufen

Gegen fast jede Konkurrenz in seinem Gewerk durchgesetzt hat sich in diesem Jahr Sebastian Langer. Der 24-jährige hat seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei Automobile Zossen in Blankenfelde-Mahlow gemacht und seine Gesellenprüfung mit Bestnote bestanden. Die war dann auch der Grund, warum er zum Landeswettbewerb eingeladen wurde. Unter Zeitdruck musste er dort mehrere Stationen abarbeiten: Motor vermessen, Teile kalibrieren, Fahrzeug für die Hauptuntersuchung vorbereiten, Arbeitsplan aufstellen, Diagnosen stellen – vieles von dem, was Langer in der Ausbildungszeit gelernt hatte, wurde abgefragt. „Vor allem der Zeitdruck war das Schwierige“, sagt der 24-Jährige. Für ihn aber wohl kein Problem – aus dem Landeswettbewerb ging er als Sieger hervor.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Bundeswettbewerb sollte er sein können dann noch einmal zeigen, allerdings unter noch größerem Zeitdruck. Er landete auf Platz zwei, hinter dem Sieger aus Hessen. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung“, sagt Langer. „Das war eine krasse Erfahrung.“ Jeder der 16 Landesmeister habe wenig Erwartungen gehabt. Dementsprechend entspannte und kollegiale Stimmung habe zwischen den Konkurrenten geherrscht. Aber: „Es wollte auch niemand den letzten Platz haben“, sagt Langer und lacht. „Ich freue mich, dass ich so weit vorn landen konnte.“

Sebastian Langer hat im Unternehmen Automobile Zossen in Blankenfelde-Mahlow seine Ausbildung gemacht und ist nun als einer der besten Jungprofis im westbrandenburgischen Handwerk ausgezeichnet worden. Quelle: Lisa Neugebauer

Sebastian Langer studiert zuerst Biologie

Die Wettbewerbe hat Langer absolviert, da hatte er den Betrieb in Blankenfelde-Mahlow schon verlassen. Wegen seiner guten Prüfungsergebnisse hat der 24-Jährige ein Stipendium für die Meisterschule erhalten, die er nun bei der Handwerkskammer Potsdam besucht. Eigentlich hatte er geplant, vor dem Meister zunächst etwas praktische Erfahrung zu sammeln, doch für das Stipendium darf er nicht älter als 25 Jahre sein, darum war Eile geboten.

Langer gehört zu den eher älteren Auszubildenden. Als er sich entschieden hat, Kfz-Mechatroniker zu werden, hatte er bereits ein Biologiestudium in Berlin angefangen. „Das war interessant, aber mir viel zu theoretisch“, sagt Langer. „Studieren war nicht meine Welt.“ Stattdessen merkte er, dass er sich für Autos und die Technik dahinter interessierte, schaute begeistert YouTube-Videos zum Thema und dachte sich schließlich: „Warum nicht“, und bewarb sich als Kfz-Mechatroniker bei Handwerksbetrieben. „Mir war klar, dass man zum Beispiel in der Automobilindustrie mehr verdient, aber ich wollte nicht immer die gleichen Teile zusammenschrauben“, sagt Langer.

Automobile Zossen in Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Lisa Neugebauer

Ausbildungsbetrieb in Blankenfelde-Mahlow lobt

In die Ausbildung habe er sich dann reingekniet. Zum einen, weil sie ihm Spaß gemacht habe, zum anderen, weil er mit Anfang 20 selbst das Gefühl gehabt habe, „dass ich endlich was gebacken bekommen muss“, sagt Langer. Ausbilder Martin Baldauf von Automobile Zossen hat nur Lob für den inzwischen 24-Jährigen übrig: „Vor allem seine Aufgeschlossenheit und die Art und Weise, wie er sich gibt und den Kollegen gegenüber verhält, war super“, sagt er. „Außerdem war er immer wissbegierig und motiviert.“ Nur mit der Pünktlichkeit habe er es nie so gehabt, sagt Langer grinsend. Es ist eben niemand perfekt.

Von Lisa Neugebauer