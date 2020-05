Aushilfslehrer greift Schüler an und wird suspendiert

Blankenfelde-Mahlow

An der Mahlower Astrid-Lindgren-Grundschule hat es Anfang März einen Vorfall gegeben, der diese Woche den Brandenburgischen Landtag beschäftigte. Eine Aushilfskraft – ein Syrer, der über das Refugees Teacher-Programm an der Schule angestellt war – ist dabei gegenüber einem Schüler der sechsten Klasse handgreiflich geworden.

Zeugen zufolge soll der Mann den Schüler während einer Auseinandersetzung am Hals gegriffen und an eine Tafel gedrückt haben. Der betroffene Schüler hatte sich daraufhin seinen Eltern anvertraut, die anschließend erst die Schule informierten und sich dann bei Staatlichen Schulamt über die pädagogische Hilfskraft beschwerten.

Mann bestreitet Vorfall, Zeugen belasten ihn aber

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) bestätigte den Fall am Donnerstag vor dem Landtag. Man habe daraus Konsequenzen gezogen. Die betroffene Aushilfskraft sei inzwischen vom Dienst suspendiert worden.

Der Mann hat den Vorfall in einem Gespräch mit der Schulleitung zwar bestritten. Mehrere Zeugen hätten den Vorfall aber so bestätigt, wie ihn der betroffene Schüler geschildert hatte. Die Schulleiterin habe den Mann daraufhin erst zur Deeskalation aus der Klasse genommen und zwei Wochen später ganz auf seinen Einsatz verzichtet. Seit der Corona-Schließung wurde er nicht mehr an der Schule eingesetzt. Inzwischen sei er bis zum Ende des Schuljahres vom Schuldienst freigestellt.

Vertrag wird nicht verlängert

Der Mann soll überdies eine Abmahnung erhalten, sein Ende des Schuljahres auslaufender Vertrag werde nicht verlängert. Eine Arbeitsrechtsverletzung wie diese sei nicht hinnehmbar, so die Ministerin. Für eine fristlose Kündigung reiche der Vorfall allerdings nicht aus. „Nach Anhörung verschiedener Personen wurde eingeschätzt, dass Art und Schwere des Fehlverhaltens und die Tatsache, dass es sich um ein erstmaliges Fehlverhalten handelte, eine arbeitgeberseitige verhaltensbedingte Kündigung nicht erfolgreich sein lassen.“

Im Zusammenhang mit dem Fall ist auch die Leiterin der Schule in die Kritik geraten. Aus den Ausführungen der Ministerin geht hervor, dass sie zwar den Aushilfslehrer sofort aus der Klasse nahm, das Staatliche Schulamt aber erst elf Tage nach dem Vorfall informierte, obwohl sie es unverzüglich hätte tun müssen. Mögliche dienstrechtliche Konsequenzen werden derzeit geprüft.

AfD kritisiert Refugees Teacher Programm

Der Aushilfslehrer war über das Refugees Teachers Programm an die Mahlower Astrid-Lindgren-Schule gekommen. Das ist ein Programm, das die Uni Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg anbietet. Seit 2016 werden dort Geflüchtete zu pädagogischem Personal ausgebildet. 85 Absolventen gab es bisher, Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern mit pädagogischer Vorbildung, die in kurzer Zeit ein hohes deutsches Sprachniveau erreichen müssen.

Die wenigsten der Absolventen wurden anschließend allerdings tatsächlich im Schuldienst eingesetzt. In vorigen Jahr wurden zudem die Einsatzmöglichkeiten der Absolventen begrenzt. Während sie vorher noch als Assistenzlehrkräfte eingesetzt werden dürften, können sie jetzt nur noch als pädagogische Unterstützungskräfte arbeiten. Das heißt: Sie unterrichten nicht alleine in Klassen, sondern unterstützen andere Lehrer fachlich und sprachlich oder beaufsichtigen Schüler zusammen mit anderen Lehrkräften.

Thematisiert worden war der Vorfall im Landtag von der AfD-Fraktion, die dazu eine Kleine Anfrage gestellt hatte. Die AfD kritisierte im Zusammenhang mit dem Vorfall auch dass Refugees Teacher Programm und forderte, dass es unverzüglich eingestellt wird.

