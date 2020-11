Rangsdorf

Die Anschlussstelle Rangsdorf der Autobahn A10 soll seit Jahren ausgebaut werden. Zuletzt gebaut wurde hier 2013. Die Abfahrt von der A10 sollte ampellos auf die B96 führen. Zu wenig Platz unter der Brücke der B96 sorgt bis heute dafür, dass die bereits weitgehend fertig gebaute Abfahrt nicht weiter gebaut werden kann.

Schon 2017 hatte die MAZ im Ministerium für Infrastuktur und Landesplanung nachgefragt, warum es nicht weiter geht. Damals hatte Steffen Streu, Pressesprecher des Ministeriums geantwortet: „Der technische Entwurf für die zweite und letzte Ausbaustufe befindet sich derzeit in Abstimmung mit dem Bund.“ Wenn von dort die Genehmigung erteilt sei, könne mit dem Planfeststellungsverfahren begonnen werden, sagte Streu. Und er fügte hinzu: „Wann die Bauarbeiten starten, ist vor diesem Hintergrund nicht verlässlich zu sagen.“

Leistungsfähiges Kleeblatt

Bis heute haben sie nicht begonnen, auch das Problem des fehlenden Platzes unter der Brücke der B96 gilt nach wie vor. Auf die neuerliche MAZ-Nachfrage im Infrastrukturministerium antwortete nun Pressesprecherin Katharina Burkardt. „Es ist vorgesehen, die Anschlussstelle (AS) Rangsdorf aufgrund der prognostizierten Verkehrsstärken perspektivisch zu einem leistungsfähigen Kleeblatt auszubauen“, schrieb sie. Im Rahmen einer umfangreichen Studie zum Ausbau der Anschlussstelle Rangsdorf seien verschiedene Varianten zur Festlegung eines Ausbaukonzeptes für eine Kleeblattlösung untersucht worden, die einen 2-stufigen Ausbau als Vorzugsvariante ergeben hätten.

Die erste Ausbaustufe wurde im Herbst 2013 fertiggestellt. Seitdem wartet der bereits fertig gestellte Teil der Ausfahrt Rangsdorf darauf, angeschlossen zu werden. Selbst eine Schilderbrücke für die Ausfahrt liegt seit langem hinter einer kleinen Anhöhe gleich neben der Autobahn. Sie ist vom Radweg entlang der B96 aus gut zu sehen. Ein Hinweis darauf, dass es weitergeht, irgendwann vielleicht?

Kein Platz für die Entflechtung

Baufachleute hatten 2017 der MAZ erklärt: Um dieses letzte Stück Kleeblatt verkehrstechnisch anschließen zu können, fehlt eine sogenannte Entflechtungsspur – eine Spur aus Richtung Genshagen parallel zur Autobahn unter der B96-Brücke hindurch. Über die könnten Autofahrer über das bereits fertige Stück nach rechts auf die Brücke hinauffahren und dort ampelfrei auf die B96 Richtung Norden gelangen.

Der Platz für diese Entflechtungsspur unter der B96-Brücke fehlt nach wie vor. Um die Spur bauen zu können, müsste die Brücke nach Süden erweitert werden. Nötig sind dafür vier Teilbrücken. Und genau jener Radweg, von dem man freien Blick auf die bereitliegende Schilderbrücke und die Autobahn hat, müsste ein ganzes Stück weit von der B96 weg verlegt werden. Zwar reden die beiden Gemeinden Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow über eine Radwegverbindung über das Gewerbegebiet Eschenweg zwischen Dahlewitz und Rangsdorf immer mal wieder, selten aber miteinander. Und von einer Realisierung sind sie noch weiter entfernt.

Zeitpunkt unbekannt

Der Ausbau des Rangsdorfer Kreuzes stockt schon seit längerem. Dabei sollte es eigentlich zur Eröffnung des Flughafens Entspannung bringen. Tatsächlich aber wird die Situation schon seit Jahren immer prekärer. Wenn es auf der A10 zur Vollsperrung kommt, geht schnell auch in den Gemeinden längs der Autobahn gar nichts mehr. Dabei ist nach wie vor eine Vollendung des Bauwerks nicht in Sicht. „Längerfristig ist in einer 2. Ausbaustufe der Umbau der AS zu einem vollständigen Kleeblatt konzipiert“, schrieb das Infrastrukturministerium in diesen Tagen. „Einen Zeitpunkt zur Umsetzung können wir aktuell nicht benennen.“

Von Udo Böhlefeld