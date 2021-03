Mahlow

Am Freitagmorgen stellte die Eigentümerin eines weißen Fiat 500 mit Kennzeichen TF-LS 819 fest, dass ihr Fahrzeug in der Nacht zu Freitag entwendet worden war. Zu der Zeit stand das Fahrzeug am Leonard-Bernstein-Ring. Die Schadenshöhe beträgt etwa 10 000 Euro. Wer etwas gesehen oder das Auto gesichtet hat, soll sich bei der Polizei melden unter 03371/ 60 00.

Von MAZonline