B 101 bei Ludwigsfelde: Betrunkener BMW-Fahrer rammt Schutzplanke

Beim Befahren der Auffahrt von der L 40 zur B 101, Abzweig Ludwigsfelde, kam ein BMW-Fahrer in der Nacht zum Montag von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Er hatte 1,63 Promille intus.

Als die Polizei in der Nacht zum Montag zu einem Unfall in der Ausfahrt von der L 40 zur B 101 in Richtung Genshagen kam (Symbolbild), traf sie auf einen alkoholisierten BMW-Fahrer. Quelle: DPA