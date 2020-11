Selchow

12 Uhr. Norbert Lange steht auf einem Wall und kneift konzentriert die Augen zusammen. „Na, wo ist der denn jetzt?“, fragt er und schaut rüber zum Gelände des neuen BER Flughafens. „Der“ ist ein Airbus A350-900, der eigentlich gleich nach Doha zurückfliegen soll.

Norbert Lange ist Planespotter. Wann immer er Zeit hat, sucht er den Himmel nach Flugzeugen ab. Für ihn ist der kleine Ort Selchow, der direkt an die Nordbahn des Flughafen grenzt, ein reines Paradies. Andere stöhnen über den Fluglärm, vor Corona ist alle paar Minuten eine Maschine über den Ort hinweggedonnert. Norbert Lange kann da nur drüber lachen: „Fluglärm? Für mich is dit Musik!“

Zur Galerie Norbert Lange steht jeden Tag in Selchow an der Start- und Landebahn und wartet auf alles was fliegt.

2002 ist der 66-Jährige berufsbedingt nach Selchow gezogen, er hat lange bei der Bahn gearbeitet. Seit einem Jahr ist er jetzt in Rente und könnte kaum glücklicher darüber sein. Arbeit war für Norbert Lange immer nur eine lästige Unterbrechung von seiner eigentlichen Leidenschaft. „Das war schon hart. Wenn man weiß, dass um 8 Uhr was Spannendes fliegt, aber man zur Arbeit muss“, seufzt er.

Seit 60 Jahren den Blick im Himmel

Jeden Morgen macht der Selchower den Fernseher an. Über den Teletext vom RBB erfährt er, was heute „Spannendes“ startet und landet. Oder es rufen Freunde an: Heute war es sein Freund Heinz, der ihm von der Maschine aus Doha erzählt hat. Dann macht Norbert Lange sich bereit. Er zieht sich eine dicke Fleecejacke an und schraubt ein langes Teleobjektiv auf seine Spiegelreflexkamera. Dann geht es los, meistens auf den Wall direkt neben der Ortseinfahrt. Oder nach Waßmannsdorf. „Ich kenne eigentlich alle guten Orte hier in der Nähe“, sagt Lange.

Seit dem er sieben Jahre alt ist, ist Norbert Lange flugzeugverrückt. Aufgewachsen ist er in Stendal, Sachsen Anhalt. Nicht weit vom Wohnhaus seiner Eltern lag der Flugplatz Borstel-Stendal, hier wurden früher sowjetische Militärflugzeuge stationiert, später wurde es zur größten Hubschrauberbasis der DDR. „Egal aus welcher Himmelsrichtung ich ein Geräusch gehört habe, ich habe nur noch in den Himmel geschaut“, erinnert sich Norbert Lange. Zu DDR-Zeiten war das noch anders. „Da war so viel Polizei am Flugplatz. Da haben wir uns gar nicht so nah rangetraut.“ Heute ist er Ehrenmitglied im Aero Club, und darf auch mal ganz nah ran.

Flugzeugspotten ist Glückssache

Zurück auf den Wall an der Nordbahn, 15 Minuten bis zum Start. „Ha!“, macht Norbert Lange triumphierend. Er hat die Heckflosse des Qatar-Airways-Fliegers entdeckt, er steht noch im Terminal. Die große Frage ist jetzt: Wird die Maschine auf der Nord- oder auf der Südbahn starten? „Scheiße, ich glaub die fliegt nach Süd raus“, schimpft Norbert Lange. Flugzeugspotten ist auch Glückssache. Man muss am richtigen Platz stehen und das Wetter muss mitspielen. Am liebsten fotografiert Norbert Lange Landungen, weil man da den Zeitpunkt besser einschätzen kann und “die Landeklappen so schön zu sehen sind“.

Planespotter Norbert Lange in seinem Hobbyzimmer in Selchow. Quelle: Lena Köpsell

Warum er das macht? Norbert Lange kann es kaum in Worte fassen. „Das ist halt so, ich kann da einfach nicht mit aufhören“, sagt er und öffnet die Tür zu seinem „Hobbyzimmer.“ Große schwere Schrankwände gefüllt mit Büchern über Kampfflugzeuge oder berühmte Flugzeugunfälle. Daneben die großen Ordner mit seinen eigenen Fotos, sein „Archiv“, wie er sagt. Er fotografiert alle Flugzeuge, die ihm vor die Linse kommen. Spannend seien natürlich vor allem Flugzeuge, die nicht im Flugplan stehen, so wie Militär- oder Regierungsmaschinen. „Aber auch besondere neue Flugzeugtypen, wie der A350-900 sind interessant“, erklärt Norbert Lange.

„Ein guter Spotter wartet auf alles“

In einer Glasvitrine stehen kleine Flugzeugmodelle. Auch sein Lieblingsflugzeug ist dabei: Eine Antonow An-22. Ein ukrainisches Transportflugzeug, stationiert in Leipzig. „Die erkenne ich sofort am Klang, so schön monoton klingt die“, sagt Norbert Lange und beginnt über Acht-Blatt-Schrauben an den Motoren zu schwärmen. Der gelernte Maurer hat lange Zeit in Siberien gearbeitet, an der Erdgastrasse. Daher kommt auch seine Leidenschaft für russische Flugzeuge. Die seien einfach „laut, schnell und gut.“

Die An-22, das Lieblingsflugzeug von Norbert Lange, hier ein Modell. Quelle: Lena Köpsell

Die A350-900 steht immer noch im Terminal. Egal. „Ein guter Spotter wartet auf alles“, sagt Norbert Lange und klingt dabei fast wie ein Lehrer. Gerade fliegt eine kleine Maschine über seinen Kopf hinweg, blitzschnell hat Norbert Lange die Kamera vor dem Gesicht. „Eine Cessna! Blau lackiert, nicht schlecht“, sagt er. Normalerweise würden ihn so kleine Privatflugzeuge nicht interessieren, es sei denn die Lackierung ist außergewöhnlich. Oder der Pilot winkt. „Das ist dann natürlich ein besonderes Foto“, sagt Norbert Lange.

BER-Besucherterrassen sind ein Alptraum

Der Selchower ist froh, dass der BER endlich eröffnet hat. „Sobald Tegel geschlossen ist, fliegt dann alles direkt vor meiner Haustür“, sagt er. Am Dienstag war er das erste Mal mit befreundeten Spottern da, um sich die Besucherterrassen anzuschauen. „Furchtbar“, Norbert Lange schüttelt den Kopf. Die Terrassen seien mit Glas verkleidet und an den Seiten nicht offen. Ein Alptraum für jeden Spotter, wie er sagt.

Mittlerweile ist es 12:40 Uhr. Der Airbus hat sich immer noch keinen Zentimeter bewegt. Ein Blick aufs Handy verrät: Die Maschine startet heute doch erst um 16:20 Uhr. „Na, umso besser. Dann fahre ich nachher nochmal los und kann ihn dann bei der Südbahn erwischen“, sagt Norbert Lange zufrieden und klettert den Wall hinunter. Er wohnt ja direkt um die Ecke.

Von Lena Köpsell