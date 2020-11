Dahmeland-Fläming

Am Sonntag flog die letzte Maschine von Tegel nach Paris. Damit ist der ehemalige Hauptstadtflughafen jetzt offiziell geschlossen. Während es im Norden von Berlin jetzt ungewohnt still ist, wird es im Süden umso lauter. Der BER ist jetzt in vollem Betrieb. Zumindest fast: Wegen Corona fliegen am BER nur ein Fünftel der aversierten Passagiere. Hören kann man die Inbetriebnahme des BERs trotzdem, vor allem wenn man im Schönefelder Ortsteil Kiekebusch wohnt.

Kiekebusch ist besonders betroffen

„Wir fühlen uns ganz schön über den Tisch gezogen“, sagt Ortsvorsteher Alfrede Schwartze aus Kiekebusch. Den Kiekebuschern war klar, dass sobald der BER eröffnet wird, auch sie mit Fluglärm zu kämpfen haben. Aber die Erwartungen seien weit übertroffen worden. Anstatt, wie vorher angekündigt, eine Kurve um den Ort zu fliegen, donnern die Flugzeuge direkt über Kiekebusch hinweg. Momentan überfliegen startende und landende Flugzeuge den Ortsteil, meistens nicht höher als 500 Meter über den Dächern. „Fürchterlich laut ist das“, sagt Albert Schwartze. Der Ortsvorsteher will sich jetzt noch einmal mit Zuständigen vom BER unterhalten: Er hofft, dass es für den zugenommenen Lärm eine Erklärung gibt und dieser Zustand nicht von Dauer ist.

Auch in Königs Wusterhausen wird es lauter

Gerade weht der Wind aus Osten. Das heißt die Orte, die besonders vom Fluglärm betroffen sind, sind neben Kiekebusch, Schulzendorf und Blankenfelde-Mahlow. Aber auch in Teilen von Königs Wusterhausen sind die Flugzeuge zu hören. Die meisten Teile von Königs Wusterhausen überfliegen die Flugzeuge jedoch in mehr als 1000 Meter Höhe. In den Sozialen Medien wurde in den letzten Tagen viel über den zunehmenden Fluglärm diskutiert. „Auf dem Funkerberg war das richtig laut“, meldet eine Nutzerin. In Wildau und in Niederlehme seien wohl auch mehr Flugzeuge zu hören, berichten Kommentierende. Die Nutzer sind geteilter Meinung: „Das war doch schon vorher bekannt. Man gewöhnt sich an alles“ sagen die Einen, Andere beklagen sich, dass sie den Lärm nicht so stark erwartet hätten. Ihnen graue es schon vor der Zeit nach Corona.

Wie entsteht eigentlich Fluglärm? Beim Start eines Flugzeuges sind die Triebwerke der Flugzeuge am Lautesten. Verantwortlich für die lauten Geräusche sind der Motor und die heißen Abgase, die sich mit hoher Geschwindigkeit mit der kalten Luft außerhalb des Triebwerkes vermischen. Im Inneren des Triebwerkes wird der Treibstoff verbrannt, auch das ist kein leises Unterfangen. Eine weitere Lärmquelle sind die rotierenden Turbinen, die den Luftstrom beschleunigen. Bei der Landung spricht man vom aerodynamischen Lärm. Damit sind die Geräusche gemeint, die die geöffneten Landeklappen auf den Tragflächen und das ausgefahrene Fahrwerk machen. Das Flugzeug erhöht so den Widerstand und bremst ab. Außerdem vergrößern die Landeklappen die Flügelfläche und erlauben es dem Flugzeug, langsamer zu landen.

Ruhe vor dem Sturm

In Dahlewitz ist es derzeit fast ruhig. Bei Ostwind ist nur ein kleiner Teil des Ortes vom Fluglärm betroffen. Aber sobald der Wind sich dreht, donnern die Flieger wieder direkt über ganz Dahlewitz. „70 bis 80 Prozent des Jahres haben wir aber Westwind“, gibt Ortsvorsteher Thomas Mattuschka zu bedenken. Vor allem die Starts seien besonders laut, noch dazu fliegen die Flugzeuge dabei höher über Dahlewitz hinweg und beschallen somit größere Flächen. Nur ein Teil des Ortes fällt unter den Nachtlärmschutz und hat Anspruch auf schalldichte Schlafzimmerfenster.

In Dahlewitz traut man der vorübergehenden Ruhe nicht. „Wir sind gerade froh, dass durch Corona nicht so viel fliegt“, gibt Mattuschka zu, „Aber wir werden die Lage weiter beobachten und notfalls selber messen.“

Von Lena Köpsell