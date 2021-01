Die BEAR-Studie soll auch den Schulen in Blankenfelde-Mahlow durchgeführt werden. Das hat der BVB/Freie Wähler jetzt zur nächsten Sitzung des Landtags in Potsdam beantragt.

Mit der Zunahme des Flugverkehrs am BER rechnen Wissenschaftler mit einer Zunahme an Ultrafeinstaub. Dessen Auswirkung auf Kindergesundheit will die BEAR-Studie untersuchen. Quelle: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul