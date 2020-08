Großbeeren

32 Grad im Schatten – aber wo bitte ist hier Schatten? Auf der Baustelle von zehn Kilometern Länge zwischen Tempelhof und dem Bahnhof Baumschulenweg ist die erste Teilstrecke bis Neukölln schon wieder in Betrieb. Und wenn alles gut läuft, dann ist Königs Wusterhausen im September wieder am S-Bahn-Netz. Bauleiter Michael Spitzke und Projektleiter Matthias Möller sind jedenfalls guter Dinge. Sie liegen ziemlich genau im Zeitplan.

Brücken nur für S-Bahn-Gewicht

16.000 Schwellen wurden hier in den vergangenen Monaten ausgewechselt, zwei Bauweichen ein- und ausgebaut, 15.000 Tonnen Altbeton weggeschafft und 11.000 Tonnen neuer Schotter in das erneuerte Gleisbett eingearbeitet. Hinzu kommen zehn Kilometer Gleise – oder 20 Kilometer Schiene, die verlegt werden mussten. Das alles machen die Spitzke-Männer zum größten Teil mit Gleisbauzügen – Frauen sind angesichts der zum Teil schweren körperlichen Arbeit in diesem Beruf selten. Aber wie in jedem Beruf gibt es auch hier Situationen, wo Handarbeit gefragt ist. Michael Spitzke: „Auf und im Bereich von Brücken sind die Gleisbauzüge zu schwer. Kämen sie dort zum Einsatz, ist das Brückenbauwerk in Gefahr.“ Die Tragfähigkeit der Brücken ist nur für die S-Bahn-Leichtgewichte berechnet.

Anzeige

Zwölf Schwellen pro Minute

Beim Gleisneubau kommen allerdings ein paar Kilos zusammen: Eine einzige Schwelle wiegt je nach Typ zwischen 250 und 300 Kilogramm. Eine Schiene von 120 Metern Länge bringt 6,5 Tonnen auf die Waage, das ist etwas mehr als ein ausgewachsener Elefant. Und der Vorteil der Gleisbauzüge liegt vor allem darin, dass mit ihnen Hunderte Schwellen gleichzeitig zum Bauabschnitt gefahren und dort verlegt werden. Zwölf Schwellen tauscht so ein Umbauzug pro Minute aus.

Weitere MAZ+ Artikel

Federführend beim Ostkreuz

Spitzke SE, das sagen schon die Buchstaben SE, ist eine europaweite Aktiengesellschaft mit ihrer Zentrale im Güterverkehrszentrum Großbeeren. An über 20 Standorten in Deutschland arbeiten Spitzke und seine Tochtergesellschaften für Fahrwege, Technik, Ausrüstung und Elektrotechnik, Ingenieurbau, Logistik und Fertigung für alles, was Schienen hat. Auslandsniederlassungen gibt es in den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, der Schweiz und in der Türkei. Im Großraum Berlin war Spitzke zuletzt federführendes Unternehmen in einer Arbeitsgemeinschaft zum Umbau des Ostkreuzes. Auch beim Neubau der Dresdner Bahn spielt das Unternehmen eine herausragende Rolle, in Potsdam-Rehbrücke beginnen demnächst die Arbeiten zum Austausch größerer Streckenabschnitte.

Quereinsteiger sind willkommen

Die bundesweit über 2.000 Beschäftigten, 600 davon in Großbeeren, arbeiten in rund 130 verschiedenen Berufen. „Es gehört zur Philosophie von Spitzke“, sagt der Bauleiter, „dass wir alle Baustellen mit eigenem Personal betreiben.“ Viele der Mitarbeiter werden im Unternehmen selbst ausgebildet. Der Gleisbauer etwa macht eine dreijährige Ausbildung, zwei Jahre im Tiefbau, ein weiteres dann, um im Gleisbau fit zu sein. Seit zwei Jahren unterhält Spitzke deshalb ein eigenes Ausbildungszentrum in Großbeeren.

Alle Signale auf Halt. Quelle: Udo Böhlefeld

Judith Schuldreich, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, hat sich vorgenommen, in Laufe ihrer Arbeit für Spitzke, in alle Bereiche mal reinzuschnuppern. „Etwa die Hälfte davon habe ich jetzt“, sagt sie. Unter den Beschäftigten gibt es aber auch viele Quereinsteiger wie den Koch, der nicht mehr in Großküchen arbeiten wollte und jetzt bei Spitzke in der Oberleitungsmontage arbeitet. Manch einer könnte sich bei Spitzke auch spät noch den Traum vom Lokführer erfüllen. In Lehrgängen von bis zu achtzehn Monaten bildet das Unternehmen eigene Lokführer aus.

Freie Fahrt für die S-Bahn

Zwischen 80 und 90 Prozent der Gewerke, die auf Bahnbaustellen zum Zuge kommen, hat das Unternehmen fest im Griff. Ob es der Lokführer ist, der den Schotter zur Baustelle bringt, der Stahlbauer, der für die Schienenfertigung zuständig ist, oder das Sicherheitspersonal, dass die Baustellen absichert: Sie alle gehören zum Personal des Großbeerener Unternehmens, das jetzt die Arbeiten am letzten Streckenabschnitt des S-Bahn-Rings Süd allmählich zum Abschluss bringt.

Im Brückenbereich ist Handarbeit angesagt. Immerhin mit maschineller Unterstützung. Quelle: Udo Böhlefeld

Noch muss zwar in den zahlreichen Brückenbereichen wortwörtlich Hand angelegt werden. Die Stopfmaschine „Kleiner Elch“ muss den Schotter noch verdichten. Kleiner Elch ist dabei der Kosename, bei der Jungfernfahrt kippte die Stopfmaschine vom Gleis. Wenn die Vermesser dafür Sorge getragen haben, dass alles in der geplanten Waage ist und das Eisenbahnbundesamt die Strecke freigegeben hat, heißt es auf dem Berliner Südring wieder: Freie Fahrt für die S-Bahn.

Von Udo Böhlefeld