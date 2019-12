Blankenfelde-Mahlow

Am Wochenende gibt es bei der S-Bahn nach Blankenfelde Schienenersatzverkehr. Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr, ist die S 2 zwischen Lichtenrade und Marienfelde unterbrochen. Zwischen Lichtenrade, Schichauweg, Buckower Chaussee und Marienfelde verkehren Ersatzbusse. Im Nachtverkehr ändern sich zwischen Blankenfelde und Lichtenrade zudem die Abfahrtszeiten, teilte die S-Bahn mit. Grund für die Unterbrechung sind Arbeiten an der Sicherungstechnik.

Nächste Baustelle Anfang Januar

Anfang Januar droht dann bereits die nächste Baustelle: Vom 3. bis 6. Januar und 10. bis 13. Januar wird die S 2 zwischen Yorckstraße und Greifswalder Straße unterbrochen. Die Sperrung beginnt jeweils um 22 Uhr am Freitagabend und dauert bis in die Nacht zu Montag, 1.30 Uhr. In dieser Zeit fahren die Züge der S 2 nur zwischen Blankenfelde und Yorckstraße. Es wird ein Ersatzbusverkehr eingerichtet, der auf zwei Linien unterwegs ist: Die südliche führt von der Yorckstraße unter anderem über Anhalter Bahnhof und Potsdamer Platz zur Friedrichstraße. Die nördliche Linie verkehr zwischen Friedrichstraße und Gesundbrunnen. Grund für die Sperrung in dieser Zeit sind eine manuelle Tunnelreinigung sowie die Auswechslung von Schienen.

Von MAZonline