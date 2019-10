Blankenfelde-Mahlow

Da kommt einiges auf die Einwohner von Blankenfelde-Mahlow zu: 20 Ordner umfassen die Pläne für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn in der Gemeinde. Der sogenannte Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes liegt seit Montag in der Verwaltung aus. Er macht deutlich, was sich alles verändern soll.

Jetz

...