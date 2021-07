Jühnsdorf

Nach den Bildern und Nachrichten der vergangenen Tage aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich die Kirchenmusiker aus der Region und die Kirchengemeinde Blankenfelde-Jühnsdorf für eine Hilfsaktion zusammengefunden. Angefangen hat alles mit der Restaurierung der Remler-Orgel in der Dorfkirche in Jühnsdorf. Getragen von der Begeisterung und dem Schwung der Orgelrestaurierung haben 10 Gründungsmitglieder im vergangenen Juni den Förderverein „Himmlische Kultur – Dorfkirche Jühnsdorf“ gegründet. Die aktuellen Geschehnisse haben nun den Verein, der sich noch in der Gründungsphase befindet, zum Schnellstart getrieben: „Wir hätten nicht gedacht, dass wir schon so schnell die erste Aktion auf die Beine stellen werden, aber wir werden ein tolles Konzert veranstalten“, sagt Bärbel Wunsch, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats ist.

Benefizkonzerte

Mit dem Erlös von insgesamt zwei Benefizkonzerten wollen die Kirchenmusiker Peter-Michael Seifried und Christopher Sosnick sowie befreundete Musiker und die Kirchengemeinde Blankenfelde-Jühnsdorf der zerstörten Kita St. Laurentius in Bad Neuenahr-Ahrweiler helfen. Die Kita ist bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz komplett zerstört worden. In Privaträumen betreuen Eltern inzwischen die 224 Kinder. Aktuell sucht der Förderkreis mit den Eltern nach einer größeren räumlichen Übergangslösung. „Dafür brauchen die Kinder Spielzeug und Spielmaterial“, so Bärbel Wunsch.

Das erste Konzert findet am 25. Juli um 16 Uhr in der Dorfkirche Jühnsdorf statt. Das zweite folgt am 8.August um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Teltow. Dabei geben Christopher Sosnick und drei Bands Gelegenheit zur Teilnahme am Spendenprojekt unter freiem Himmel. Der Erlös ist ausschließlich dafür gedacht, gemeinsam mit den Eltern der Kita-Kinder Spielmaterial zu beschaffen.

Von Udo Böhlefeld