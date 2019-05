Blankenfelde

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstag telefonisch einen Schlangenlinien fahrenden Volkswagen, der im Bereich Blankenfelde unterwegs war. In der Matthias-Grünewald-Straße fuhr der Fahrer des VW in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße, um in diese nach links abzubiegen.

Infolge des Alkoholkonsums, wie sich später herausstellte, war es ihm nicht möglich den Abbiegevorgang fehlerfrei durchzuführen, woraufhin er während des Abbiegens nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Gartenzaun kollidierte.

Im Anschluss fuhr er mit seinem Fahrzeug weg, kam jedoch kurz darauf zu Fuß zurück, um sein Nummernschild, das er bei dem Unfall verloren hatte, aufzusammeln. Die Beamten trafen den Mann mit seinem Kennzeichen in der Hand an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben, was er erst tat, als sie sich ihm in den Weg stellten.

Der 62-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol, wie ein Atemalkoholtest mit 2,13 Promille ergab. Bei der Überprüfung der Dokumente verhielt sich der Mann unkooperativ und versuchte nach einer Polizeibeamtin zu schlagen. Er wurde mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert und zu einer beweiskräftigen Blutprobenentnahme mit auf das Revier genommen.

Von MAZ