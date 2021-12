Blankenfelde-Mahlow

Über den Jahreswechsel ist es eher ruhig auf den Baustellen in Blankenfelde-Mahlow. Im Sommer sah es im Umfeld der Bahnstrecken ganz anders aus: Zu Spitzenzeiten seien rund 700 Bauarbeiter im Einsatz gewesen, sagt Projektleiter Marcus Reuner.

Die Bahn hatte Strecken zeitweise gesperrt, um so viele Arbeiten wie möglich erledigen zu können. „Für die Fahrgäste fühlt es sich natürlich so an, als wäre ständig Ersatzverkehr, aber wir sind sehr effektiv, wenn wir die Strecke sperren“, sagt Reuner.

Projektleiter Marcus Reuner. Quelle: Lisa Neugebauer

Auf der Großbaustelle der Deutschen Bahn, die sich quasi durch ganz Blankenfelde-Mahlow zieht, ist seit dem Beginn der Arbeiten Anfang des Jahres dementsprechend viel passiert. Zur Erinnerung: Um die Fahrtzeit zu verkürzen, baut die Bahn derzeit die Strecke von Berlin nach Dresden so aus, dass Fernverkehrszüge mit bis zu 200 Stundenkilometern fahren können. Dazu werden unter anderem zwei neue Gleise verlegt.

In Blankenfelde-Mahlow geht es bei den meisten aktuellen Baustellen aber zunächst darum, Bahnübergänge, alte Stellwerke und Weichen abzuschaffen, damit die Züge künftig freie Fahrt haben. Die Übergänge werden durch Brücken oder Unterführungen ersetzt und entstehen in der Gemeinde insgesamt an sechs Stellen: an der L 76, der Berliner Straße, der Trebbiner Straße, dem Tunnelweg, der Karl-Marx-Straße und dem Glasowbach.

Arbeiten an Fußgänger-Unterführung in Blankenfelde-Mahlow

Besonders gut sehen, wie so eine Unterführung entsteht, kann man derzeit am Tunnelweg, der die Moselstraße mit der Erich-Klausener-Straße verbindet. Hier arbeiten Bauarbeiter an einem Rad- und Fußgängertunnel, der unter den Gleisen hindurchführt. Bisher gab es lediglich unter der S-Bahn-Strecke eine Unterführung, die Gleise der Regionalbahnen mussten überirdisch überquert werden.

Das war bis vor drei Monaten auch noch so. Wer jetzt ein Blick auf den Tunnelweg wirft, sieht eine große sandige Grube, in der allerlei Baumaterialien liegen. Die Seiten sind vorrangig mit Holzwänden verkleidet, ab und zu schauen Rohre oder Metallstangen heraus. Wer genauer hinsieht, dem fallen aber vermutlich zuerst die scheinbar freischwebenden Schienen auf, die über die Grube führen.

Vor allem wenn ein Zug darüberführt, sieht das für Laien reichlich waghalsig aus. „Wir nennen das Bauen unter rollendem Rad“, sagt Projektleiter Reuner. Um die Sperrzeiten auf den Bahnstrecken so kurz wie möglich zu halten, versuche die Bahn so oft wie möglich mit dieser Variante zu arbeiten. „Ansonsten wäre Monatelang nichts mehr gefahren.“

Baustelle der Dresdner Bahn in Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Lisa Neugebauer

Blankenfelde-Mahlow: Zwischen Moselstraße und Erich-Klausener-Straße entsteht ein neuer Fußgängertunnel. Quelle: Lisa Neugebauer

Um die Grube freilegen zu können, hatten die rund 25 Arbeiter auf der Baustelle am Tunnelweg im September zunächst die bestehende Anlage zurück gebaut: Die Schranken wurden entfernt, Ampel- und Signalanlagen abgebaut. Dann kamen Spundwände in den Boden. Die gezackten, meterhohen Eisenelemente sichern die Seiten der Baugrube, sodass diese mit Baggern ausgehoben werden kann – und das haben die Arbeiter in den letzten Monaten getan.

Grube für den Tunnelweg ist fünf Meter tief

Etwa fünf Meter ist die Grube nun tief und die spätere Unterführung schon gut erkennbar. Direkt unter den Bahnschienen ist bereits eine etwa 20 Zentimeter dicke Betonplatte, die Gründungssole, gegossen. Auch die Wände und die Decke werden in den kommenden Monaten folgen und so den Tunnel bilden, der unter den Gleisen hindurchführt.

Blankenfelde-Mahlow: Zwischen Moselstraße und Erich-Klausener-Straße entsteht ein neuer Fußgängertunnel. Quelle: Lisa Neugebauer

Blankenfelde-Mahlow: Zwischen Moselstraße und Erich-Klausener-Straße entsteht ein neuer Fußgängertunnel. Quelle: Lisa Neugebauer

Das Projekt am Tunnelweg gehört für Projektleiter Reuner zu den kleinsten, die er betreut. Doch ähnlich wie hier werden auch die Unterführungen für die Autos entstehen – nur in größerem Ausmaß. Der Fußgängertunnel soll etwa im Mai 2023 fertig sein, nach mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit. „Am längsten dauert der Betonkörper“, sagt Reuner. „Es entsteht schließlich ein komplett neues Bauwerk, das auch nach 100 Jahren noch stehen soll.“

„Große Belastung“ für die Einwohner von Blankenfelde-Mahlow

Neben den Unterführungen geht es in Blankenfelde-Mahlow vor allem darum, Platz für die neuen Gleise der Fernstrecke Berlin-Dresden zu machen. Dafür müssen alte Geleise zum Teil versetzt werden. Im kommenden Jahr liege der Fokus der Bauarbeiten vor allem auf den S-Bahn-Gleisen, erklärt Reuner. Diese müssten an einigen Stellen weiter nach Süden verschoben werden, denn die zwei Gleise der Dresdner Bahn sollen daneben verlaufen. Anfang 2023 gehe es dann an Ausbau der Fernbahn.

Baustelle der Dresdner Bahn in Blankenfelde-Mahlow: Die ersten Schallschutzwände stehen schon. Quelle: Lisa Neugebauer

Für die Menschen in Blankenfelde-Mahlow bedeutet das Großprojekt der Bahn jahrelangen Baulärm, Erschütterungen, Dreck und Verkehrseinschränkungen durch die Baustellen. Marcus Reuner redet das auch nicht klein. „Für die Anwohnenden ist das eine große Belastung“, sagt er. Wo es geht, versuche die Bahn aber, die Störungen zu reduzieren.

Baustellenzufahrten wurden teilweise betoniert, damit die Lkw nicht unnötig Staub aufwirbeln. Wenn der Boden sehr trocken ist, werde außerdem bewässert, sagt der Projektleiter. Zusätzlich gibt es Sicht- und Lärmschutzwände, die Möglichkeit ins Hotel zu gehen und eventuell Entschädigungen. Die Bahn versuche im Moment vor allem mit Flyern zu informieren, wenn eine besonders laute Maßnahme anstehe. „Durch Corona sind leider Bürgerveranstaltungen schwierig“, sagt Reuner.

Mahlower Kurve wird demnächst ausgehoben

Das wohl größte Vorhaben während der Ausbauarbeiten der Dresdner Bahn ist die Umsetzung der Mahlower Kurve. Wer auf der Noël-Martin-Brücke steht und Richtung Westen schaut, kann derzeit gut beobachten, wie Bagger die Fläche bearbeiten, auf der später neue Gleise verlegt werden.

Die Mahlower Kurve soll künftig ermöglichen, dass Züge vom Berliner Hauptbahnhof im 15-Minuten-Takt und mit einer Fahrtzeit von nur 20 Minuten den Flughafen BER erreichen. Hier sind die Bauarbeiten allerdings noch nicht so weit fortgeschritten wie bei einigen Unterführungen. Erste Spundwände sind war schon im Boden, doch nun muss erst einmal die Baugrube ausgehoben werden.

Hier entsteht die Mahlower Kurve: Blick von der Noel-Martin-Brücke. Quelle: Lisa Neugebauer

Demnächst wird hier die Baugrube ausgehoben: Die Spundwände für den Bau der Mahlower Kurve stehen schon. Quelle: Lisa Neugebauer

Auf der anderen Seite der Noël-Martin-Brücke sei der Außenring der Bahn allerdings schon komplett fertig, sagt Reuner. Materialprobleme und vor allem lange Wartezeiten haben es durch Corona zwar immer wieder gegeben, doch die Bahn habe sich früh um die Bestellungen gekümmert,. „Teurer ja, aber nicht knapp“, fasst Reuner die Entwicklungen bei der Materialbeschaffung zusammen.

Probleme habe es allerdings mit dem Diebstahl von Material gegeben, weshalb die Bahn nun Kameras auf den Baugrundstücken aufgebaut habe. Dennoch: „Der Baufortschritt läuft sehr gut. Wir haben 2021 alles geschafft, was wir schaffen wollten“, sagt Reuner. Die Bauarbeiten werden auch im Winter weitergehen. Bei Temperaturen von bis zu Minus fünf Grad kann problemlos gearbeitet werden.

Von Lisa Neugebauer