Blankenfelde

Mit 1,39 Promille im Blut wurde am frühen Samstagmorgen eine 50-Jährige am Steuer eines Wagens in Blankenfelde erwischt. Sie war auf dem Zossener Damm aus Richtung Mahlow kommend unterwegs. In Höhe des Friedhofs überfuhr sie direkt vor dem Kreisverkehr zwei Verkehrszeichen und informierte danach die Polizei. Sie muss sich nun vor Gericht verantworten.

Von MAZonline