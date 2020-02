Blankenfelde

Zwei Männer attackierten am Samstag in der Käthe-Kollwitz-Straße in Blankenfelde einen anderen Mann. Ein Fahrzeug der Marke Opel hielt neben dem 23-Jährigen an, zwei Männer stiegen aus und griffen den Fußgänger an, bis er verletzt am Boden liegen blieb. Mehrere Zeugen konnten von ihren Grundstücken aus die Tat beobachten. Der 23-Jährige wurde im Gesicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizisten vor Ort sammelten Zeugenaussagen und nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen.

Von MAZonline