Blankenfelde-Mahlow

Svenja Manthey (21), Zahntechniker-Auszubildende im Dentalstudio Thie in Blankenfelde-Mahlow, wurde vor wenigen Tagen von der Handwerkskammer Potsdam zur Auszubildenden des Monats Juni gekürt.

Bis zum Dienstag der vergangenen Woche wusste Svenja Manthey noch nicht, was da auf sie zukam. Die Abordnung der Handwerkskammer Potsdam, die mit einem blauen T-Shirt mit dem Aufdruck „Azubi des Monats“ und einer Urkunde im Dentalstudio standen, war eine Überraschung für die junge Frau. Dörte Thie, die Inhaberin des Dentalstudios, hatte sie für diese Auszeichnung vorgeschlagen. „Ich fand, dass ihr Engagement, ihr Ehrgeiz, die Aufgeschlossenheit gegenüber modernen und digitalen Techniken und ihre Leistungen gewürdigt werden sollten.“

Svenja Manthey mit ihrer Chefin Dörte Thie (l.) und ihrer Ausbilderin Viktoria Niffke Quelle: HWK Potsdam

In allen Fächern Eins

Schon in der sechsten Klasse hat sich die junge Svenja für ihren zukünftigen Beruf entschieden, nachdem sie darüber einen Beitrag in der „Sendung mit der Maus“ gesehen hat. Dabei ist sie bis heute geblieben. Sie will auch weiter in diesem Beruf bleiben, wenn sie Ende des Jahres ihre Gesellenprüfung abschließt. Zweifel an einem erfolgreichen Abschluss verbieten sich dabei wie von selbst. In allen Fächern auf ihren Berufsschulzeugnissen steht eine Eins, eine einzige Zwei ist dabei.

Wenn die Ausbildung im Januar 2022 endet, will sie im Dentalstudio weiter als Gesellin Erfahrungen sammeln. Schon heute hat sie dabei den Abschluss als Meisterin auf dem Plan. Dörte Thie ist sehr froh, dass sie Svenja in ihrem Team hat, denn als die sich zum ersten Mal auf die Stelle als Zahntechniker-Auszubildende bei ihr beworben hat, waren gerade alle Ausbildungsplätze besetzt. Svenja entschied sich, zunächst das Abitur zu machen. Als sie sich danach zum zweiten Mal bewarb, bekam sie den Ausbildungsplatz. „Die Hartnäckigkeit beeindruckte mich,“ erinnert sich Dörte Thie, die seit insgesamt dreissig Jahren ihr Dentalstudio führt, zunächst in Räumen ihres Wohnhauses, seit rund zwanzig Jahren in der Fontanestraße in Blankenfelde-Mahlow.

Ausbildung gegen Fachkräftemangel

Ausbildung ist für Dörte Thie ein wichtiges Thema. „Der Fachkräftemangel macht sich immer stärker bemerkbar. Gleichzeitig trifft uns gerade der demografische Wandel. Viele ältere Kolleginnen und Kollegen scheiden jetzt aus dem Beruf aus. Da müssen wir das Ausbildungsthema wirklich ernst nehmen“, sagt sie.

Svenjas besondere Begeisterung für ihr künftiges Handwerk liegt in der digitalen Fertigung und Konstruktion, in Frästechniken oder dem 3-D-Druck. Wissbegierig und gründlich arbeitet sie sich in diese Themen ein, reflektiert das Gelernte in einem vorbildlich geführten Berichtsheft, in dem sie ihre eigenen Arbeitsanleitungen schreibt, hier ihre Kenntnisse und Fähigkeiten dokumentiert. Auf dieser Basis zeigt sie jüngeren Auszubildenden, wie Erlerntes funktioniert und gibt bereitwillig ihr Wissen weiter.

Soziales Engagement

Neben ihrem beruflichen Alltag kümmert sich die Auszubildende noch um vier Kinder einer Pflegefamilie. „Ich helfe ihnen bei den Hausaufgaben, verbringe meine Freizeit mit ihnen und wir fahren manchmal auch zusammen in Urlaub“, berichtet sie über ihr Engagement als ehrenamtliche Ersatzpflegerin. Auch darin ist sie konsequent. Sie betreut die vier Kinder schon seit ihrer Schulzeit. „Im Dezember, während meiner Prüfungen, werde ich das aber wohl etwas zurückfahren, das geht erst danach wieder weiter“, sagt sie.

Im Blankenfelder Dentalstudio Thie arbeiten heute 20 Frauen und Männer. Seit 1991 bildet das Unternehmen eigene Fachkräfte aus. Dabei nimmt sich auch Gründerin Dörte Thie noch Zeit für ehrenamtliches Engagement. Sie ist Mitglied des Vorstandes bei der Handwerkskammer Potsdam und der Mitteldeutschen Zahntechnikerinnung. Für ihr Engagement in Ausbildungsfragen wurde sie bereits mit dem „Brandenburger Ausbildungspreis“ ausgezeichnet.

Von Udo Böhlefeld