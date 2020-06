Blankenfelde

Ein Zeuge beobachtete am Montagnachmittag in der Karl-Liebknecht-Straße, wie der Fahrer eines Opels links an einem Pkw vorbeifahren wollte, der am rechten Straßenrand parkte. Beim Vorbeifahren kollidierte der Fahrer des Opel mit einem entgegenkommenden Pkw. Anschließend fuhr er in Schlangenlinien rückwärts gegen einen abgestellten Bmw. Der Zeuge hielt ihn auf, bis die Polizei eintraf. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Opelfahrer war mit 0,96 Promille betrunken. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

