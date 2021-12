Leipzig

Eigentlich sollte es um den Verkauf eines Hähnchenwagens gehen, dann aber erschoss Bernd S., im Januar 2020 in Blankenfelde seinen langjährigen Geschäftspartnern Serif G. mit einer Pumpgun. Jetzt steht endgültig fest: Bernd S. muss für fünf Jahre in Haft - wegen Totschlags, unerlaubten Waffenbesitzes und versuchter Nötigung.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig bestätigte am Mittwoch im Ergebnis die Verurteilung des 60-jährigen Deutschen durch das Landgericht Potsdam.

Potsdamer Richter verhängten milde Freiheitsstrafe

Die Potsdamer Richter waren im Dezember 2020 bei ihrem Schuldspruch von fünf Jahren deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft (zehn Jahre) und der Nebenkläger (lebenslange Haft wegen Mordes) geblieben - zur Erschütterung der Familie des aus Bosnien-Herzegowina stammenden Opfers, die den Prozess in großer Zahl verfolgte.

Sie waren nach dem Verschwinden ihres Familienmitglieds in großer Zahl vor dem Grundstück von Bernd S. erschienen und hatten ihn und auch die Polizei zur Aufklärung gedrängt. S. hatte versucht, die Familie auf eine falsche Spur zu schicken, während die Leiche in seinem Keller lag.

Mündliche Verhandlung in Leipzig ohne den Angeklagten

Die höchsten deutschen Strafrichter hielten nach einer mündlichen Verhandlung am Mittwoch in Leipzig das Geschehen zwar für schwerwiegender, änderten die Strafe aber nicht. Sie gingen nicht mehr von einem minder schweren Falls des Totschlages aus und verurteilten S., der nicht an der Verhandlung teilnahm, zusätzlich wegen versuchter Nötigung.

Im übrigen wurden die Revisionen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage zurückgewiesen, teilte das höchste deutsche Strafgericht auf MAZ-Anfrage mit. Bei der Verhandlung wurde keine erneute Beweisaufnahme durchgeführt, sondern das erstinstanzliche Urteil nur auf Rechtsfehler geprüft.

Von Ingmar Höfgen