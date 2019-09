Blankenfelde

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Barlach-Straße in Blankenfelde hat am Dienstag gegen 15 Uhr ein Bügeleisen ein Feuer ausgelöst. Offenbar hatte der Mieter der Wohnung vergessen, das Bügeleisen abzuschalten, als er die Wohnung verließ. Zeugen bemerkten später den Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Dieser gelang es dann das durch das heiße Bürgeleisen entstandenen Feuer schnell zu löschen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf und sicherte vor Ort in der Wohnung Spuren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

Von MAZonline