Blankenfelde

In Blankenfelde wurde am Wochenende in ein Textilgeschäft eingebrochen. Unbekannte schlugen auf der Rückseite des Gebäudes ein großes Loch ein, um sich so den Zugang zum Objekt zu verschaffen. Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Textilien entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline