Blankenfelde

In ein Einfamilienhaus in der Rotdornstraße in Blankenfelde ist zwischen Freitag, 14.20 Uhr und Sonntag, 12.20 Uhr eingebrochen worden. Die Täter drangen durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Gebäude ein. Im Haus wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Von MAZonline