Blankenfelde

Im Malerviertel hebelten Einbrecher am Freitag während der Abwesenheit des Hauseigentümers an der Rückseite eines Einfamilienhauses ein Fenster auf und gelangten so in das Hausinnere. Es wurde sämtliches Mobiliar durchwühlt und Münzen, Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte die Spuren der Täter und ermittelt nun.

Von MAZonline