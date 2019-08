Blankenfelde

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 0.50 Uhr auf ein Grundstück in Blankenfelde eingedrungen. Der Eigentümer rief deswegen die Polizei. Die unbekannte Personen betraten in der Nacht gegen 0.50 Uhr das Grundstück des Geschädigten und Verließen dieses erst, nachdem der Mann wach wurde und die Personen von seinem Grundstück verwies. Die Tatverdächtigen traten im Anschluss gegen seinen Zaun und entfernten sich von dem Grundstück. Bei dem danach folgenden Polizeieinsatz stellten die Beamten insgesamt 15 heruntergerissene Wahlplakate in der Blankenfelder Dorfstraße fest, die für die weiteren Ermittlungen sichergestellt wurden.

Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wegen der zerstörten Plakate. Der Geschädigte des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung zeigte die beiden Vorfälle nicht an. Da es sich in beiden Fällen um Delikte handelt, die nur nach einer Anzeige eines Geschädigten verfolgt werden, wird in diesem Fall nicht weiter ermittelt.

