Blankenfelde

Auf multimediale Entdeckungstour können Interessierte vom 12. März bis 24. April in Blankenfelde gehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Waldhauses Blankenfelde. Mit dem Smartphone geht es per Actionbound-App auf Tour rund um den ehemaligen Blankenfelder See. Dabei erfährt man Interessantes über die faszinierenden Strategien von Pflanzen und Tieren, um die kalte Jahreszeit zu überdauern und im Frühling möglichst zeitig die länger und wärmer werdenden Tage zu nutzen.

13 Stationen am Naturpfad in Blankenfelde

An 13 Stationen entlang des Naturpfades hält die interaktive Smartphone-Rundtour kleine Rätsel, Anregungen für eigene Entdeckungen und vielfältige Informationen rund um den Frühlingswald parat. Die Rundtour „Der Wald im Frühling“ beginnt und endet am Eingang des Natursportparks Blankenfelde, Jühnsdorfer Weg 55, und ist für Erwachsene und Familien geeignet.

So geht’s: App „Actionbound“ auf das Smartphone laden, dann den QR-Startcode der Tour „Der Wald im Frühling“ am Eingangstor zum Natursportpark Blankenfelde unter dem Logo des Waldhauses scannen und den Anweisungen der Actionbound-App folgen.

Das Waldhaus Blankenfelde ist die Umweltbildungsstätte des Landschaftspflegevereins Mittelbrandenburg und lockt Jung und Alt seit mehr als 25 Jahren mit vielfältigen Angeboten raus in die Natur im Landkreis.

Weitere Informationen unter Tel. 03379/2020200, waldhaus@landshaftspflegeverein.com

Von MAZonline