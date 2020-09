Blankenfelde

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges fuhr am Sonntag in der Nacht auf einen stehenden Toyota auf dem Trebbiner Damm in Blankenfelde auf und flüchtete anschließend. Am Toyota entstand ein Unfallschaden von etwa 2000 Euro. Durch Polizeibeamte wurden Fahrzeugteile vom flüchtigen Pkw gesichert und eine Unfallanzeige gefertigt. Der Besitzer des Toyota wurde verständigt.

Von MAZonline