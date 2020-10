In Blankenfelde bei den Fahrradständern des Bahnhofs wurde in der Nacht zu Dienstag ein Damenrad gestohlen. Nicht nur das Schloss des Fahrrads wurde aufgebrochen, auch eine zusätzlich angebrachte Kette am Rad war kein Hindernis für die Diebe. Polizisten haben eine Fahndung eingeleitet.