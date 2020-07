Blankenfelde

Gemeinsam gaben Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) und Bürgermeister Michael Schuchow ( SPD) am Dienstag einen Waldweg in der Verlängerung des Jühnsdorfer Weges in Blankenfelde frei. Der Weg, an dem die Bauarbeiten im letzten September begonnen hatten, kann im Brandfall nun von schweren Feuerwehrfahrzeugen befahren werden.

Ertüchtigung zum Waldbrandpräventionsstreifen

Im Normalfall wird der Waldweg im Süden Blankenfeldes gerne von Spaziergängern, Reitern und Radfahrern genutzt. Mit der „Ertüchtigung zum Waldbrandpräventionsstreifen“ ist nun auch die Feuerwehr in der Lage, schnell an mögliche Brandherde zu kommen. Größere Brände gab es hier in der Vergangenheit zwar nicht, aber zu kleineren Einsätzen muss die Feuerwehr in diesem Waldgebiet immer mal wieder ausrücken. Erst im letzten Jahr gab es einen Schwelbrand, den Spaziergängern rechtzeitig bemerkten.

Ein halbes Jahr Bauzeit

Im Rahmen eines Förderprogrammes des Landes soll es baldmöglichst auch Wasserentnahmestellen für die Wehren geben. Allerdings wartet der Landkreis noch auf die Wiederaufnahme eines Förderprogrammes, das vor Kurzem ausgelaufen ist. Momentan liegen die nächsten Hydranten noch in rund 1,5 Kilometer Entfernung. Die kreiseigene Waldfläche im Bereich Blankenfelde-Mahlow hat eine Größe von etwa 320 Hektar, das sind knapp 450 Fußballfelder. Der Weg wurde in der Bauzeit von gut einem halben Jahr freigeschnitten, ausgekoffert, mit Deck- und Tragschicht versehen und mit einem Lehm-Schotter-Gemisch befestigt.

Bürgermeister begrüßt „Urbarmachung“

Landrätin Wehlan hob bei der Freigabe des Weges vor allem den Brandschutzaspekt hervor: „Ich bin sehr froh, dass wir den Weg nun der Öffentlichkeit übergeben können, denn die Auswirkungen eines Großbrandes zwischen Blankenfelde und der südlichen A 10 für die Einwohner und Einwohnerinnen sowie den Verkehr wären noch erheblich größer als bei Feuern auf den Truppenübungsplätzen.“ Sie hoffe, „dass wir den Weg nicht oft frequentieren müssen“, so Wehlan weiter. Bürgermeister Schwuchow begrüßte die „Urbarmachung“ des Weges: „Das ist eine Wohltat auch für Radfahrer und Fußgänger.“ Die Kosten für den 2,5 Kilometer langen Weg sind überschaubar. Von den insgesamt 115.000 Euro übernahm das Land Brandenburg 99.000, der Landkreis musste lediglich 16.000 Euro beisteuern.

