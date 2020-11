Blankenfelde

Als Fotograf von seiner Kunst zu leben, war und ist Martin Felines Traum. Schon bald nach seiner Ausbildung merkte der Blankenfelder, dass das viel leichter gesagt als getan ist. Fotografie war dem gebürtigen Berliner, der 2017 ins Grün des südlichen Speckgürtels kam, nicht in die Wiege gelegt.

Der 48-Jährige wählte ab 1990 beruflich das Soldatenleben für sich, absolvierte danach eine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbauer und arbeitete fünf Jahre in der Oldtimer-Restaurierung. Dabei bemerkte er seine Affinität zur Formgebung, zu Linien und Formen. Das interessierte ihn, er begann, thematisch zu lesen. Begeistert wollte Martin Feline malen, was er sieht. „Doch mit dem Bleistift klappte es einfach nicht!“, sagt er rückblickend. Er versuchte es mit einem Fotoapparat – das Ergebnis überraschte ihn. An einer Berliner Schule ließ er sich für künstlerische Fotografie ausbilden.

Mit mobilem Fotostudio als Porträtfotograf unterwegs

2009 startete er in der Hauptstadt seine freiberufliche Laufbahn. Anfangs waren Freunde und Bekannte seine Modelle, „Menschenfotografie“ im weitesten Sinne bezeichnet er seine Art der Abbildung. Doch Kunstfotografie zu verkaufen, sie in Ausstellungen oder Galerien zu platzieren, erwies sich als schwierig für den Neueinsteiger. Um seine Kunst und den Lebensunterhalt zu finanzieren, nahm er als zweites Standbein die Porträtfotografie auf. Für Pass- oder Hochzeitsfotos, Bilder für soziale Medien oder Produkt- und Werbefotografie kann man ihn auch in Blankenfelde in Anspruch nehmen. Ein „Mobiles Fotostudio“ hat er sich aufgebaut.

Doch immer öfter fragte er sich, warum fast ausschließlich Gesichter, Gesichtszüge und Körperhaltung abgelichtet werden. Warum sich das Schönheitsideal über einen schlanken, jungen Körper mit straffem Gesicht definiert. Dabei verrieten ihm die Hände seiner Models oft mehr als das Gesicht: Harte körperliche Arbeit oder Bürotätigkeit, fest zupackend oder elegant geführt, Zeit und Interesse an deren Pflege? Er begann, verschiedene Hände in Szene zu setzen. Bald folgten nackte Füße, die ihm ebenso spannend und individuell erschienen. „Hände und Füße dienen uns ein Leben lang. Die meisten Menschen schenken ihnen viel zu wenig Aufmerksamkeit“, findet der Fotograf und will eben dies ändern. Manchmal spricht er auf der Straße spontan jemanden an, dessen Hände ihm besonders auffallen. Doch es ist nicht einfach, jemanden für die Ablichtung seiner Hände oder Füße zu gewinnen. So manches ungläubige Lächeln wird ihm da geschenkt – und ein Kopfschütteln.

Feline sucht ein größeres Atelier

Der Künstler muss sensibel im Gespräch sein, manchmal von der Hauptsache ablenken, damit das Werk gelingt, das dann auch den Abgelichteten überrascht und überzeugt. Fotografien von Füßen und Beinen in großmaschigen Netzstrümpfen oder beim Spitzentanz sind ebenso reizvoll anzusehen wie die wohlgeformt-langgliedrigen und manikürten Finger des Models, die Martine Feline gerade auf einem dunklen Fell zwischen Blumenstielen in seinem Atelier arrangiert. Auf diesen wichtigen Raum kann er keine Lobgesänge anstimmen. Viel zu klein ist er. Auch deshalb war ein mobiles Fotostudio vonnöten. Die Suche nach einem größeren Atelier ergab einzig eine 700 Quadratmeter große Halle, viel zu riesig. Obgleich Martin Feline langfristig auch ein Ausstellungs- oder Galerieraum vorschwebt – doch alles Schritt für Schritt.

In den vergangenen drei Jahren hat Martin Feline gemerkt, dass es sich im Berliner Umland viel besser lebt als in der Stadt. Er möchte hier nicht weg, auch wenn das Arbeiten in Berlin für ihn einfacher war. Andererseits liegt hier manches Fotoobjekt direkt vor der Tür: „In ein, zwei Minuten bin ich im Wald“, schwärmt er. Und er liebt die Brandenburger Mentalität, vor allem die der Älteren, hier Geborenen. Alles fließt gemächlicher, das mag der Fotograf.

Das Spiel mit dem Licht

Inzwischen hat er Kontakte zur Kulturszene der Region geknüpft. Als er vor einiger Zeit zwei Fotos zur „Hobbykunst“, der Ausstellung des Landkreises, einreichen wollte, wäre das beinahe schief gegangen. Doch nachdem die Objekte begutachtet waren, kam vom Kulturverein Blankenfelde die Frage, ob er nicht eine Ausstellung allein gestalten wollte. Nach 2017 in Lichterfelde und 2019 in Kreuzberg stellte er 2019 in der „Alten Aula“ die Schau „Körper und Raum“ zusammen. In diesem Jahr gab es hier, coronabedingt, eine Online-Ausstellung, an der er sich ebenfalls beteiligte.

Martin Feline fotografiert digital mit Nikon, aber auch gern analog. Für seine Rolleiflex aus den 1930er Jahren sucht er gerade Ersatz. Mit der eigenen Dunkelkammerausrüstung werden die Schwarz-Weiß-Fotos entwickelt. Bei seinen künstlerischen Fotografien vermeidet Martin Feline die Bildnachbearbeitung am PC weitgehend. Das Spiel mit dem Licht ist ihm wichtig, in der Naturfotografie, wenn Pflanzen als Modelle dienen, ebenso wie bei der Inszenierung von Händen im Studio.

Viele weitere Ideen

An Ideen für neue Projekte mangelt es dem Blankenfelder nicht. Dass die Pandemie seine Möglichkeiten für Ausstellungen und persönliche Treffen so einschränkt, trifft und bewegt ihn fundamental. Mit Hochdruck arbeitet er deshalb an einer Baustelle, die immer drängender wird, seiner Internetpräsenz. Dass man von seiner Website in einen Shop geleitet wird, wo man seine Kunstfotos in hoher Qualität besichtigen, anklicken und bequem in den digitalen Warenkorb legen kann, ist zeitgemäß und notwendig. Die großen Formate später gerollt und sicher verpackt zur Post zu tragen, wird ihm dann ein Vergnügen sein.

