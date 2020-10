Blankenfelde

Nicht nur in der DDR, sondern auch in der Bundesrepublik wurde in den 1960er Jahren ein Defa-Film zu einem großen Erfolg, den der Regisseur Joachim Kunert gedreht hat: Die Romanverfilmung „Die Abenteuer des Werner Holt“. Am 18. September ist Joachim Kunert im Alter von 90 Jahren gestorben. Morgen wird er in Blankenfelde beerdigt, die Trauerfeier findet in engstem Familienkreis statt.

Einer der bekanntesten Antikriegsfilme der DDR

Geboren wurde Joachim Kunert 1929 in Berlin-Pankow, dort wuchs er auch auf. Später lebte er lange in Berlin-Köpenick. Als 17-jähriger Schüler durfte er bei den Dreharbeiten von Wolfgang Staudte für „Die Mörder sind unter uns“ hospitieren. Seine Faszination für den Film war geweckt. Bei der Defa erhielt er ein Regievolontariat und war dann unter anderem bei Kurt Maetzigs „Ehe im Schatten“ dabei, lernte dort den damaligen Regieassistenten Wolfgang Schleif kennen, dem er dann bei dessen erster Regiearbeit „Grube Morgenrot“ assistieren durfte. Kunerts „Die Abenteuer des Werner Holt“ nach dem Roman von Dieter Noll ist neben „Ich war neunzehn“ der bekannteste Antikriegsfilm der DDR, in 42 Länder wurde Kunerts Film damals verkauft.

Die Elbe als Fluss, der BRD und DDR verband

Für die Defa drehte er bis 1970, danach dann vor allem für das Fernsehen der DDR. Als junger Mann war er auch zeitweilig mal am Deutschen Theater, entschied sich dann aber für den Film und wurde ab 1954 Defa-Regisseur. Damals drehte er zunächst Dokumentarfilme, etwa „Ein Strom fließt durch Deutschland“. Dafür war er auf der Elbe unterwegs von Bad Schandau bis Hamburg – der Grenzfluss zwischen der DDR und der BRD als verbindendes Element war dabei Tenor des ausgezeichneten Film.

Nach Anna Seghers Roman „Die Toten bleiben jung“ entstand 1968 der gleichnamige Film, für den Joachim Kunert gemeinsam mit Christa Wolf das Drehbuch erarbeitete. Anna Seghers und Kunert arbeiteten künftig noch häufiger zusammen.

Erfolgreiche Arbeit für das Fernsehen der DDR

Später gehörte Kunert zu jenem Regiekollektiv, das für das Fernsehen die sechsteilige Filmreihe„Berühmte Ärzte der Charité“ realisierte. Dafür wurde das Regie-Team mit einem der wichtigsten Filmpreise der DDR, dem Heinrich-Greif-Preis zweiter Klasse, ausgezeichnet.

Mit der Wende endete seine Karriere. Joachim Kunert, einer der Regisseure in der DDR, die auch international bekannter geworden waren, zog sich zurück. 2008 starb seine Frau, mit der er fast 52 Jahre verheiratet gewesen war. Sie wurde auf seinen Wunsch hin in Blankenfelde bestattet. In Blankenfelde führt seine Tochter Regine Risse die Buchhandlung.

Zuletzt wohnte Joachim Kunert in einer Seniorenresidenz in Potsdam. Seine Tochter Regine Risse erinnert sich: „Dort fühlte er sich sehr wohl.“ Er hatte aus seinem Fenster einen wunderbaren Blick auf die Havel, sagt sie. „Und wenn er mindestens einmal am Tag zum Ufer der Havel runterging, sagte er immer: jetzt hole ich mir die Grüße von der Spree ab.“

Von Karen Grunow