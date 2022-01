Blankenfelde

Ein 38-Jähriger hat am Freitagmittag versucht, Waren im Wert von rund 75 Euro im NP-Markt am Brandenburger Platz zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei, wie er diverse Produkte in seinen Einkaufsbeutel packte und dann versuchte, ohne zu bezahlen den Supermarkt zu verlassen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv angesprochen, der ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielt.

Lesen Sie auch:

Die Beamten stellten fest, dass der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline