Blankenfelde

Das individuelle Wesen des Porträtierten zu entdecken, ist für den in Blankenfelde lebenden Fotografen Günter Krawutschke in gewisser Weise das Wesen seiner Art Fotografie. Das erklärt er in einem neuen Buch, in dem seine herausragenden Aufnahmen erschienen sind: „Gesichter der Arbeit – Fotografien aus Industriebetrieben der DDR“ heißt es, und es versammelt 160 seiner so berührenden wie ehrlichen Fotografien.

Zumeist sind diese Bilder in den 1970er und 1980er Jahren entstanden. Günter Krawutschke begleitete die Menschen bei ihrer täglichen Arbeit im Eisenhüttenkombinat in Eisenhüttenstadt, in der Landwirtschaft, im Kabelwerk Oberspree in Berlin-Oberschöneweide, in der Kaligrube im Südharz. Er war dabei, wenn einzelne Arbeiterinnen oder Arbeiter ausgezeichnet wurden, er beobachtete kleine Pausenszenen wie eine Flirterei im VEB IFA-Automobilwerke Ludwigsfelde, Pausengymnastik in Kittelschürzen oder jene Arbeiterin, die im Betriebskonsum während ihrer Pause Apfelsinen ergattern konnte.

Seine Bilder kommen den Menschen nah ohne aufdringlich zu sein

Seine Fotos erzählen viel, erwecken Erinnerungen an Gerüche und Geräusche in einer Fabrik. Im Besonderen seine Porträts sind klar und direkt, zugleich aber sehr sensibel. „Ich hatte dabei oftmals die schon erwähnte Porträtfotografie um die Jahrhundertwende 1900 im Kopf“, beschreibt Günter Krawutschke im Interview im Buch seine Vorgehensweise: Vorab recherchieren, mit den Menschen reden, erfahren, was im Betrieb wie hergestellt wird, sich selbst und die eigene Arbeit ebenfalls kurz vorstellen und dann irgendwann sich zurücknehmen, mit der Umgebung verschmelzen, nennt er das.

Derzeit hat Günter Krawutschke übrigens eine Ausstellung in Dortmund, noch bis zum 28. März 2021 sind seine Fotos im Museum DASA, das auf das Thema Arbeitswelt spezialisiert ist, zu sehen. Seine Fotos zeigten Situationen, die den Menschen im Ruhrgebiet nicht fremd seien, heißt es in Rezensionen dazu. 17.000 seiner Bilder gehören mittlerweile zum Archiv des Deutschen Technikmuseums in Berlin. Dort gab es bis zum August auch die Ausstellung „Gesichter der Arbeit“, die, wie Museumsdirektor Joachim Breuninger, der auch Vorstand der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ist, im Geleitwort des Buches schreibt, auf „außerordentliches Interesse“ stieß. Umso schöner, dass nun der mit informativen und kundigen Texten etwa zur Arbeiterklasse und zur Pressefotografie in der DDR ergänzte Bildband erscheinen konnte.

Er schätzt auch Heinrich Zilles Milieustudien

Festgehalten habe Günter Krawutschke „Momente, die es den Betrachtenden erlauben, zu sehen und zu verstehen, ganze Welten zu erfassen“, schreibt Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in einem Grußwort. Joseph Hoppe, einer der Herausgeber des Buches, sieht in der Fotosammlung Krawutschkes einen enormen Glücksfall: „Dank seines offiziellen Status als Fotoreporter bekam er Zugang zu den in aller Regel streng abgeschotteten Betrieben der DDR“, erklärt der stellvertretende Direktor des Technikmuseums. Krawutschke habe „dank seiner Neugierde auf das Menschliche jenseits der politisch-medialen Vorgaben“ unzählige Fotos machen können, die heute sehr wertvolle Einblicke bieten.

Flirt im VEB Ifa-Aotomobile Ludwigsfelde, 1974 beobachtet. Quelle: Günter Krawutsche / Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Günter Krawutschke, geboren 1940 in Staßfurt, arbeitete nach dem Armeedienst ab 1962 zunächst als Kameraassistent beim Deutschen Fernsehfunk, ab 1970 dann und bis 1992 als Bildreporter und Fotograf beim Berliner Verlag. Dort erwarb er parallel den Facharbeiterbrief Fotografie und konnte daraufhin ein Fernstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig absolvieren. Er habe dort auch viel über formalen Bildaufbau gelernt, was für ihn in seiner Arbeit bis heute essenziell sei, so Krawutschke. Neben französischen Realisten wie Robert Doisneau oder amerikanischen Fotografen wie Bruce Davidson habe ihn die Bauhausfotografie beeindruckt. „Da ist noch unbedingt Heinrich Zille zu nennen mit seinen fotografischen Milieustudien“, betont er aber auch.

Das Buch ist jetzt im Buchhandel erhältlich

Bis in die Mitte der 1970er Jahre hinein arbeitete Bildreporter wie er in der DDR mit Pentacon- oder Praktica-Kameras, danach wurden ihnen auch westliche Nikon- oder Hasselblad-Kameras zur Verfügung gestellt. Schon vor dem Fall der Mauer hatte er mit Bau- und Architekturfotografie begonnen, konnte zum Beispiel von 1988 bis 1995 den Wiederaufbau der Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte begleiten. Günter Krawutschkes heute so geschätzte dokumentarische Fotografie, abseits des offiziellen Auftrags entstanden, wurde in der DDR kaum veröffentlicht. Umso schöner, dass Ausstellungen und der nun vorliegende Band ihm die verdiente Öffentlichkeit jetzt verschaffen.

Günter Krawutschke: „Gesichter der Arbeit – Fotografien aus Industriebetrieben der DDR“, be.bra-Verlag, 26 Euro

Von Karen Grunow