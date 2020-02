Blankenfelde

Am Donnerstag sind Unbekannte in der Donaustraße in Blankenfelde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Daraufhin verwüsteten sie alle Räumlichkeiten des Gebäudes. Zu den Diebstählen aus dem Wohnhaus konnte der Hauseigentümer noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei wurde mit dem Fall betraut und leitete weitere Verfahren ein. Vor Ort wurden die Spuren der Täter gesichert.

Von MAZonline