Blankenfelde

„Zuerst konnte ich es gar nicht glauben, als der Anruf kam. Ich habe noch nie etwas gewonnen“, sagt Ivonne Dewerzeny. Aber es stimmt – und so kommt die Schätz-Königin in diesem Jahr aus Blankenfelde. Im Herbst hat die 44-Jährige an einem Gewinnspiel der MAZ teilgenommen und jetzt den Hauptpreis gewonnen: Ein iPhone 11 im Wert von 799 Euro.

An einem Stand der Märkischen Allgemeinen beim örtlichen Streetfood Festival hat Familie Dewerzeny geschätzt, wie viele Quietsche-Entchen sich in einem Acryl-Behälter befinden und dabei am Ende richtig gelegen. „Den entscheidenden Hinweis hat sogar meine Tochter gegeben“, berichtet die sympathische Gewinnerin bei der Übergabe des Telefons. „Insgesamt haben ungefähr 11.000 Personen teilgenommen und einen Tipp abgegeben“ erzählt René Kutzner, Leiter Direktverkauf der MAZ. Er überbrachte den Hauptgewinn am Mittwoch persönlich.

Die 44-Jährige arbeitet als OP-Schwester und lebt nun schon seit mehr als 20 Jahren in der Gemeinde und fühlt sich dort richtig wohl. Zum persönlichen Wohlbefinden trägt auch die MAZ jeden Tag ein wenig bei – die liest Ivonne Dewerzeny noch ganz klassisch in Papierform. Am liebsten bei einer Tasse Kaffee. „Ich brauche einfach dieses Rascheln beim Blättern“, sagt sie.

Von MAZonline