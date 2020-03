Blankenfelde-Mahlow

In der Nacht zum Sonntag entwendeten Unbekannte einen blauen Volkswagen Golf in der Dietmar-Klemt-Straße in Blankenfelde-Mahlow. Besonderes Merkmal am Auto sind silberne Schmetterlinge an den Seiten. Das Fahrzeug parkte zum Zeitpunkt der Tat im öffentlichen Verkehrsraum. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline