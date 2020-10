Blankenfelde-Mahlow

Ein 20-Jähriger musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von mehreren derzeit unbekannten Männern verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der junge Mann afghanischer Herkunft im Beisein seiner Freundin im Regionalexpress Richtung Berlin, als gegen 22 Uhr in Höhe der Station Flughafen Berlin-Schönefeld etwa sechs Personen in das Abteil einstiegen. Die Männer sollen den 20-Jährigen unvermittelt und ohne weitere Kommunikation geschlagen und getreten haben. Anschließend seien die Männer an der Station Blankenfelde aus dem Zug ausgestiegen.

Der verletzte 20-Jährige stieg in Rangsdorf aus und rief von dort aus selbstständig den Rettungsdienst. Er erlitt Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Tel.: 03371/ 60 00 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann auch das Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline