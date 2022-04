Blankenfelde-Mahlow

Der Rohbau ist fertig: Blankenfelde-Mahlows neue Reihenhaussiedlung nimmt Gestalt an. Am Montag läutete ein Richtfest an der Tiliastraße die neueste Phase der Bauarbeiten an. „Ein Großteil ist geschafft“, sagte Carolin Schenke von der Hilfswerk-Siedlung Gmbh, als sie das Richtfest offiziell eröffnete. Nun gehe das Projekt in den Endspurt.

In den kommenden Monaten sollen in der Tiliastraße insgesamt 26 Wohnhäuser entstehen. Auf etwa 8000 Quadratmeter Fläche werden Reihenhäuser gebaut, die später vermietet werden sollen. Bauherr ist die Hilfswerk-Siedlung, ein Unternehmen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Die Hilfswerk-Siedlung verwaltet etwa 10.000 Immobilien im nordöstlichen Deutschland. Als evangelisches Unternehmen hat sie zum Ziel, soziale Verträglichkeit und wirtschaftliches Handeln im Sinne von Mieter und Kunde miteinander zu verbinden.

Reihenhäuser an der Tiliastraße für 9 bis 10 Euro Miete pro Quadratmeter

So zeichnen sich etwa auch die neuen Reihenhäuser dadurch aus, dass sie auch für kleinere Geldbeutel erschwinglich sind. Wie Carolin Schenke erklärte, liege der Quadratmeterpreis etwa zwischen 9 und 10 Euro. Geplant und entwickelt wird das Projekt von der Deutschen Reihenhaus AG, die die Häuser nach Ende der Bauarbeiten der Hilfswerk-Siedlung schlüsselfertig übergibt. Wie Projektleiter Stephan Kuhl erklärte, wolle man bezahlbaren Wohnraum für Familien schaffen. Auch für sein Unternehmen ist das Projekt ein Novum: Bisher habe die Deutsche Reihenhaus AG immer Eigentumswohnungen und –häuser gebaut – nun sind es zum ersten Mal Mietwohnungen.

Nach Angaben Jörn von der Lieths, Geschäftsführer der Hilfswerks-Siedlung, schreiten die Arbeiten in der Tiliastraße gut voran. Das liegt auch daran, dass Blankenfelde-Mahlows neue Reihenhäuser baugleich entstehen. Diese sogenannte Modulbauweise lasse zu, dass „unheimlich schnell“ gebaut werden könne.

Neubauten der Hilfswerk-Siedlung sollen Anfang 2023 fertig sein

Denn: Wie Carolin Schenke ausführte, sind die Arbeiten bereits in einigen Monaten abgeschlossen. Angesetzt sei, dass im November die Abnahme sei. Laufe alles wie geplant, könne dann ab Februar beziehungsweise März 2023 vermietet werden. Die Nachfrage sei bereits hoch – obwohl sich potenzielle Mieter zunächst erst einmal nur in einem Newsletter eintragen können. Das offizielle Bewerbungsverfahren starte etwa ein halbes Jahr vor der Vermietung – in dem Fall also im Herbst.

Wer sich für ein solches Haus interessiert, hat künftig zwei Optionen. Denn obwohl sie baugleich aussehen, gibt es zwei Varianten. Alle Häuser haben drei Geschosse – allerdings sind 21 von ihnen 120 Quadratmeter groß, fünf von ihnen messen hingegen 145 Quadratmeter. Nach Angaben Schenks sind die größeren Häuser direkt am Anfang der neuen Reihenhaussiedlung auch schon am weitesten. Dort kommt in den kommenden Tagen der Estrich.

Bürgermeister Schwuchow lobt Projekt der Hilfswerk-Siedlung

Auch Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) lobte das Projekt. Es sei ein offenes Geheimnis, dass in der Gegend Wohnraumknappheit herrsche, so Schwuchow. Nun sei er „sehr glücklich“ darüber, dass mit dem Projekt bezahlbarer Wohnraum geschaffen werde.

Die Arbeiten an der neuen Reihenhaussiedlung hatten im Herbst 2021 begonnen. Da sie nur etwa ein Jahr später abgeschlossen sein werden, handele es sich um ein ausgesprochen schnelles Projekt, wie Jörn von der Lieth betonte.

