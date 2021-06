Blankenfelde-Mahlow

„Auf ins Abenteuer“ heißt es bei der diesjährigen Ferienpassaktion in Blankenfelde-Mahlow. Sechs Wochen lang gibt es jede Menge spannende Angebote für alle Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse. Am letzten Freitag in den Sommerferien findet im Natursportpark Blankenfelde von 14 bis 17 Uhr ein Abschlussfest statt.

In der rauchigen Dorfschmiede den Hammer auf den Amboss schwingen? Den Helm aufsetzen und ein Feuerwehrauto von innen sehen? Aus Schnipselschleim und Grashalmen Papier anfertigen? Aus alten Ästen ein Zuhause für Igel und Insekten bauen? Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es neue Aufgaben. Darunter sind witzige Wochenaufgaben, coole Kursangebote und raffinierte Rätsel zu lösen. Programm und Teilnahmebedingungen: www.blankenfelde-mahlow.de/ferienpass zu finden.

Von Udo Böhlefeld