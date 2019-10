Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow stellt auch in diesem Jahr Container auf, in denen das Laub von Straßenbäumen entsorgt werden kann. Die Eigentümer eines Grundstücks sind verpflichtet, dieses zu beseitigen. Diese Container stehen am Samstag, 19. Oktober, Dienstag, 22. Oktober, Samstag, 26. Oktober, Dienstag, 29. Oktober und Samstag, 2. November an folgenden Orten:

Blankenfelde: Heinrich-Heine-Straße: zwischen Nr. 55 und 57 und vor Nr. 29. August-Bebel-Straße: Grünfläche Ecke Märkische Promenade und Ecke Zossener Damm. Erich-Klausener-Straße: Ecke Carl-von-Ossietzky-Straße und Ecke Zelter-weg, im Zelterweg. Moselstraße: Ecke Thüringer-Wald-Straße, links der Zufahrt Nr. 45 a–e und Ecke Oderstraße. Kurt-Schumacher-Straße: Ecke Karl-Marx-Straße, Ecke Alpenstraße und vor Nr. 65. Karl-Liebknecht-Straße: Ecke Carl-von-Ossietzky-Straße. Rembrandtstraße, Bolzplatz. Triftstraße: Ecke Trebbiner Damm. Jühnsdorfer Weg: zwischen Netto und Feuerwehr.

Dahlewitz: Dahlewitzer Dorfstraße, Kirchplatz. Bertolt-Brecht-Straße, Ecke Gorkistraße auf Mittelinsel. Bahnhofstraße: Ecke Thälmannstraße. Waldstraße: Ecke Parkstraße und Ecke Am Waldrand. Zum Erlenbruch: Ecke Wiesenstraße. Akeleistraße: vor Nummer 15. Marxstraße: Ecke Gutsbahntrasse.

Groß Kienitz: Groß Kienitzer Dorfstraße – links vor Friedhofseingang, Dorfanger.

Jühnsdorf: Dorfstraße – gegenüber der Feuerwehr.

Mahlow: Ziethener Straße: Ecke Marienfelder Straße. Arcostraße: gegenüber Nummer 40, am Bolzplatz und Ecke Zeppelinstraße. Keplerstraße: Ecke Hubertusstraße. Im Roten Dudel: gegenüber Nummer 93, neben Trafostation. Kleinziethener Straße: Ecke Leonstraße. Goethestraße: Ecke Am Lückefeld. Stefan-Zweig-Straße: Ecke Ferrastraße. Ferrastraße: Ecke Am Feld. Herbert-Tschäpe-Straße: Luisencenter. Trebbiner Straße: Ecke Herweghstraße. Maxim-Gorki-Straße: Ecke Albrechtstraße, Ecke Herweghstraße und Ecke Bodelschwinghstraße. Rathenaustraße: gegenüber Nummer 9 A. Arnold-Böcklin-Straße: vor Grundstück rechts der Nummer 5. Virchowstraße: Ecke Rathenaustraße und Ecke Ernst-Thälmann-Straße. Steinstraße: Ecke Platz der Freiheit. Albrechtstraße: Ecke Ernst-Thälmann-Straße und Ecke Birkenstraße. Glasower Damm: gegenüber Nummer 101 und Ecke Ibsenstraße. Tschaikowskistraße: vor Nummer 10. Mozartstraße: Ecke Offenbachstraße. Randweg: Ecke Blumenweg. Alt Glasow: Grünfläche auf Dorfanger.

