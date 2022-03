Blankenfelde-Mahlow

Knapp 100 Einwohner folgten am Dienstagabend der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt im Vereinsheim der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Auf der Tagesordnung stand das Ausbaukonzept für den Ortsteil Waldblick. Der Fokus liegt dabei auf dem Bau von Straßen und Regenwasserkanälen. Dabei müssen auch zahlreiche Bäume gefällt werden.

Vereinsheim Mahlow zu klein für die zahlreichen Zuschauer

Der sonst eher überschaubare Ausschuss mit neun Mitgliedern sah sich dabei im regen Interesse der Bewohner des Ortsteils. Dabei vermuten die einen Bewohner des nördlichsten Teils der Gemeinde einen grundsätzlich eher problematischen Umgang der Gemeinde mit Klimafragen. Andere sorgen sich eher um die Kostenbeteiligung, die auf die privaten Hausbesitzer beim Bau von Straßen und Regenwasserableitung zukommen.

Schon seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts steht der Straßenausbau in Waldblick auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse. Bislang unbefestigte Wege und Straßen wie die Arcostraße, nahezu durchgängig mit historischem Pflaster versehen, sollen dem Ausbaukonzept zufolge zumeist eine geschlossene Straßendecke bekommen. Weil spätestens dann das Regenwasser nicht mehr an Ort und Stelle versickern kann, halten Verwaltung und Gemeindevertreter in ihrer Mehrheit den vorsorglichen Bau von Regenentwässerungsanlagen für notwendig.

In Waldblick geht seit Jahren der Streit

Darum dreht sich seit Jahren ein Streit, in dem sich vor allem die Bürgerinitiative Waldblick für eine Beibehaltung des aktuellen Status einsetzt. Peter Abend, Vorsitzender der Initiative, fürchtet, dass die geringer werdenden Niederschläge über ein Regenabwassersystem in Nord- und Ostsee landen. Gleichzeitig argumentiert die Verwaltung mit zunehmenden Starkregenereignissen, für die die Gemeinde gewappnet sein müsse.

Den aktuellen Planungen zufolge sollen die Niederschläge über zu bauende Kanäle zum Lüttkesee abgeleitet werden. Läuft der voll, sorgt ein Schöpfwerk dafür, das überschüssige Wasser in den Mahlower Seegraben zu pumpen. Von dort aus fließt das Wasser über den Nuthe- und den Großbeerener Graben in die Nuthe. Weiter geht es über Havel und Elbe in die Nordsee.

Abnehmende Niederschläge im Norden Mahlows

Strittig ist zwischen Gemeindeverwaltung und Initiative Waldblick, ob es tatsächlich die zunehmenden Starkregenereignisse gibt, mit denen die Verwaltung argumentiert. Peter Abend, der an der Marienfelder Straße lebt, führt seit Jahren eigene Niederschlagsmessungen durch. Dabei habe er nicht ein einziges Starkregenereignis protokolliert, das zu Entwässerungsproblemen geführt habe – im Gegenteil: Wasser im Lüttkegraben habe er zuletzt 2004 gesehen. Auch der Mahlower Seegraben lag im vergangenen Jahr trotz niederschlagsreicher Wochen zum Jahresbeginn komplett trocken gefallen.

Fachplaner soll im Ausschuss vortragen

Nach der emotional geführten Debatte zwischen Umweltschutz, sicherer Regenentwässerung und der mitunter aufkommenden Anwohnerfrage, wer das ganze bezahlen soll, hat der Ausschuss zunächst die Notbremse gezogen. Der zuständige Fachplaner soll zur nächsten Sitzung des Ausschusses eingeladen, dort die zugrunde liegenden Voraussetzungen für Versickerung und Entwässerung noch einmal erläutern. So ist auch die Tagesordnung der Gemeindevertretung in dieser Woche um einen konfliktbeladenen Punkt ärmer geworden. Sie entscheidet erst, wenn das Straßen- und Entwässerungsprogramm die Ausschusshürden genommen hat.

Von Udo Böhlefeld