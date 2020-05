Blankenfelde-Mahlow

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an kommunalen Eichen in Blankenfelde-Mahlow findet in diesem Jahr vom 11. Mai bis 15. Mai statt.

Die Behandlung erfolgt mittels einer Gebläsekanone vom Boden aus. Hierbei werden die Eichenbäume mit Bioziden behandelt, um die Larven des Eichenprozessionsspinners frühzeitig, vor Ausbildung der Brennhaare, abzutöten. Da die Anwendung stark witterungsabhängig ist, sind zeitlich präzisere Angaben nicht möglich, heißt es in der Pressemeldung. Die Mittel sind für Mensch und Tier ungefährlich. Dennoch ist bei der Behandlung Abstand zu wahren und die Fenster sollten während der Besprühung geschlossen bleiben.

Betroffen sind im Ortsteil Blankenfelde folgende Straßen: die Albrecht-Dürer-Straße, Dorfanger, Havelstraße, Heinrich-Heine-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße, Märkische Promenade, Rembrandtstraße, Sandweg und Trebbiner Damm. In Dahlewitz wird vor allem die Kiefernstraße betroffen sein. In Jühnsdorf werden die Bäume in der Dorfstraße (Dorfanger) und dem Löwenbrucher Weg behandelt. In Mahlow wird in folgenden Straßen gesprüht: Am Graben, Anselm-Feuerbach-Straße, Brenzstraße, Föhrenweg und Fritz-Reuter-Straße. Außerdem in der Glasower Damm, Kienitzer Straße, Kreischaussee, Lessingstraße, Lindenstraße, Mahlower Dorfstraße, Marienfelder Straße, Mozartstraße/Bergweg, Schillerstraße, Selchower Weg, Teltower Straße und in der Wilhelmstraße.

Von MAZonline