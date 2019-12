Blankenfelde-Mahlow

Ein Mann (56) aus Mahlow war laut Zeugen in der Nacht auf Freitag betrunken im Autos unterwegs. Die Polizei traf ihn zuhause an. Er packte einen Polizisten an der Weste und wollte ihn in die Wohnung ziehen. Da sich der aggressive Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wies ihn ein Notarzt in eine Fachklinik ein. Die Beamten brachten ihn dorthin. Ihm wurde dort Blut entnommen.

Von MAZonline